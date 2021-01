Carlos Sainz superou Stephane Peterhansel no estágio de abertura do Dakar 2021, estabelecendo o 1-2 para a equipe X-Raid Mini na Arábia Saudita.

A liderança na categoria de carros mudou de mãos várias vezes durante a etapa de 277 km de Jeddah a Bisha, enquanto Nasser Al-Attiyah cedeu três minutos no trecho inicial de 37 km e imediatamente ficou de fora da briga.

Sainz, que sofreu um furo de pneu no prólogo e largou em 28º, teve um grande revés ao perder mais de três minutos no penúltimo trecho, mas voltou com força na reta final do dia, vencendo a etapa por 25 segundos.

Isso o colocou apenas oito segundos à frente de Peterhansel na classificação geral, ajudado com um furo de pneu do rival nos últimos 50 km da etapa.

Os brasileiros Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan finalizaram a abertura do rali em 12º. Guiga Spinelli e Youssef Hadad concluíram em 30º. Eles estão em 12º e 30º na classificação geral, respectivamente.

Deu Brasil nos UTVs

A dupla Reinaldo Varela e Maykel Justo conquistou a vitória no primeiro estágio do Dakar, ao completar o percurso de Jeddah a Bisha em 3h43min32s, colocando 28 segundos sobre o americano Austin Jones, que conta com a navegação de Gustavo Gugelmin.

Com os resultados, Varela e Justo lideram a competição com vantagem de 24 segundos sobre Jones e Gugelmin.

Vitória de Price nas motos

Toby Price começou sua busca pelo terceiro título do Dakar, enquanto o atual campeão, Ricky Brabec, teve um primeiro dia difícil.

Piloto da Honda, Brabec teve problemas de navegação no início do estágio, caindo mais de 13 minutos nos primeiros 37 km.

As coisas não melhoraram para o piloto americano depois disso, que completou a etapa em 24º, depois de ceder 18 minutos e 32 segundos para Price, da KTM.

Nono no prólogo, Price assumiu a liderança sobre Xavier de Soultrait na marca de 135 km e terminou a etapa com 31 segundos sobre Kevin Benavides, dando a si mesmo uma pequena vantagem de 23 segundos na classificação geral.

Carros

Pos Piloto Carro Tempo/Dif 1 Carlos Sainz Mini 3hr12m20s 2 Stephane Peterhansel Mini 8s 3 Martin Prokop Ford 2m59s 4 Mathieu Serradori Century 6m13s 5 Yasir Seaidan Century 7m53s 6 Khalid Al Qassimi Peugeot 7m53s 7 Giniel de Villiers Toyota 8m43s 8 Nani Roma BRX 9m22s 9 Jakub Przygonski Toyota 9m22s 10 Nasser Al-Attiyah Toyota 11m58s

Motos

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif 1 Toby Price KTM 3h43m58s 2 Kevin Benavides Honda 23s 3 Matthias Walkner KTM 1m12s 4 Sam Sunderland KTM 4m11s 5 Lorenzo Santolino Sherco 4m59s 6 Franco Caimi Yamaha 5m16s 7 Xavier de Soultrait Husqvarna 5m23s 8 Skyler Howes KTM 5m45s 9 Luciano Benavides Husqvarna 7m05s 10 Andrew Short Yamaha 8m30s

