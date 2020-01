Dakar: Sainz supera Al-Attiyah e vence 5ª especial; Alonso é 7º

Carlos Sainz se tornou o primeiro vencedor 'repetido' no Dakar 2020. Depois de triunfar na terça-feira, o piloto espanhol voltou a ser dominante nesta quinta-feira e venceu a quinta especial do rali mais difícil do mundo com a Mini.

O pai de Carlos Sainz Jr, piloto da McLaren na Fórmula 1, superou o catari Nasser Al-Attiyah, que guia uma Toyota Hilux. Quem completou o 'pódio' foi o francês Stéphane Peterhansel, também equipado pela Mini.

As posições se mantém na classificação geral, que mostra 5min59s de vantagem do espanhol para o príncipe do Catar. E Sainz não foi o único piloto da Espanha a se beneficiar da quinta especial do rali disputado na Arábia Saudita.

Seu compatriota Fernando Alonso também aproveitou a etapa para melhorar sua posição na classificação. O bicampeão da F1 terminou em sétimo, chegando a dois top-10s em cinco estágios, e agora está na 18ª posição geral. Veja os dez melhores abaixo: