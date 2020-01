Sainz vence 3ª etapa e lidera Dakar 2020; Alonso é 4º e Varela 8º

Bicampeão do Dakar, Carlos Sainz venceu a terceira etapa da edição de 2020 e assumiu a liderança do rali mais difícil do mundo com a Mini. O espanhol superou Nasser Al-Attiyah, segundo colocado com a Toyota Hilux. O catari, porém, foi punido por perturbar Sainz por vários quilômetros após a segunda zona neutralizada (km 297).

O piloto espanhol deu vários avisos sonoros, de acordo com o documento dos comissários esportivos, e o catari não reagiu a eles. Assim, violou o Artigo 26P.3 do regulamento Dakar 2020, que afirma que "um veículo alcançado por outro deve, assim que receber 3 pedidos de ultrapassagem de um mesmo concorrente em um período de tempo menor ou igual a 45 segundos, fazer qualquer coisa para encostar e se deixar ultrapassar".

Os comissários revisaram os dados do GPS do Sentinel - sistema de segurança - e, portanto, decidiram impor três minutos de penalidade. A classificação geral não muda, exceto que Al Attiyah agora está 7min55s de Sainz.

Outro grande destaque do dia foi o excelente resultado de Fernando Alonso. Bicampeão da Fórmula 1, o piloto faz sua estreia no Dakar em 2020 e conseguiu sua melhor colocação até aqui, completando o top-5 com a Hilux. O espanhol agora está em 32º, a 2h40min de Sainz.

Líder até esta terça-feira, o argentino Orlando Terranova, da Mini, ficou apenas em oitavo no terceiro estágio e caiu para terceiro no geral, à frente do saudita Yazeed Al-Rajhi. Sétimo no dia, o francês Stéphane Peterhansel agora é quinto no geral, dois postos à frente de Giniel de Villiers.

UTVs: Varela e Gugelmin ficam no sétimo lugar

A recuperação da dupla brasileira segue gradual e rumo às primeiras posições da classe. Desta vez, o piloto Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin conseguiram o oitavo posto e agora ocupam a 14ª posição geral. O líder é Casey Currie, dos Estados Unidos.

Motos, caminhões e quadriciclos

Líder da classe, o norte-americano Ricky Brabec venceu o estágio entre as motos, superando o chileno Jose Ignacio Cornejo. Nos caminhões, quem venceu foi o russo Andrey Karginov, que fica em segundo no geral, atrás do bielorusso Siarhei Viazovich. Nos quadriciclos, o vencedor foi o chileno Giovanni Enrico. O líder é seu compatriota Ignacio Casale, que chegou em terceiro no dia.

Veja por onde o Rally Dakar 2020 passará na Arábia Saudita:

Galeria Lista O mapa do Dakar 2020 1 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 1 (5 de janeiro): de Yeda a Al Wajh (752 km, sendo 319 cronometrados) 2 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 2 (6 de janeiro): de Al Wajh a Neom (401 km, sendo 367 cronometrados) 3 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 3 (7 de janeiro): Neom a Neom (489 km, sendo 404 cronometrados) 4 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 4 (8 de janeiro): de Neom a Al Ula (676 km, sendo 453 cronometrados) 5 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 5 (9 de janeiro): de Al Ula a Ha'il (563 km, sendo 353 cronometrados) 6 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 6 (10 de janeiro): de Ha'il a Riade (830 km, sendo 478 cronometrados) 7 / 14 Foto de: A.S.O. 11 de janeiro: Dia de descano em Riade 8 / 14 Foto de: DPPI Etapa 7 (12 de janeiro): de Riade a Wadi Al-Dawasir (741 km, sendo 546 cronometrados) 9 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 8 (13 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Wadi Al-Dawasir (713 km, sendo 474 cronometrados) 10 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 9 (14 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Haradh (891 km, sendo 415 cronometrados) 11 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 10 (15 de janeiro): de Haradh a Shubaytah (608 km, sendo 534 cronometrados) 12 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 11 (16 de janeiro): de Shubaytah a Haradh (744 km, sendo 379 cronometrados) 13 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 12 (17 de janeiro): de Haradh a Al Qiddiyah (447 km, sendo 374 cronometrados) 14 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI

As paisagens e atrações do Rally Dakar 2020, na Arábia Saudita: