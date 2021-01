Dakar: Varela relata drama e recuperação após “pneu rasgado”

A dupla Reinaldo Varela e Maykel Justo venceu neste domingo (3) pela categoria UTV a primeira etapa do Dakar de 2021, após completar os 277 km de Jeddah a Bisha com 28 segundos de vantagem sobre o norte-americano Austin Jones e o brasileiro Gustavo Gugelmin. Os vencedores, no entanto, tiveram sérias dificuldades para alcançar a vitória.

“Em um trecho rochoso pegamos uma pedra que rasgou o pneu traseiro direito e nos obrigou a parar com apenas 10 km de corrida. Fizemos a troca bem rápido, mas enquanto isso, vimos o pessoal nos ultrapassando. Foi um sufoco, não estávamos acreditando no que estava acontecendo”, contou Varela.

“Depois, tivemos que manter a calma e ir passando o pessoal um a um, sempre com cuidado para não furar outro pneu. O Dakar, aqui na Arábia Saudita, tem essa característica, de destruir pneus nos trechos rochosos. Que bom que conseguimos superar isso”, completou o piloto.

“Outro ponto importante: eu e o Maykel estamos estreando nossa parceria e acho que não poderíamos ter um teste e um resultado melhor do que os de hoje. Ele está de parabéns pelo trabalho que fez e a nossa equipe está orgulhosa do que alcançamos aqui”, concluiu.

O trajeto total deste domingo, contando os deslocamentos, foi composto de 622 km em estradas de terra e areia, rumo ao interior saudita. Largando dos arredores de Jeddah, maior cidade portuária do país, a caravana do Dakar chegou a Bisha, na beira de uma região mais desértica. Amanhã, a partir dali a corrida segue para Wadi Ad-Dawasir, no centro-sul da Arábia Saudita.

“Já estamos às portas do deserto puro”comentou Maykel Justo. “Amanhã vamos encarar as primeiras dunas. Um dos destaques é um trecho de 30 quilômetros formado somente por dunas, com saltos e descidas intermináveis. Vai ser um teste de resistência”.

“Depois disso, teremos um longo trecho de nada mais do que areia para todos os lados, uma vastidão, que é o que assusta quando se está no deserto”.

