Ekstrom vence especial 11, com Moraes 14º; Al-Attiyah mantém liderança e Lategan sai da briga

A Ford dominou a 11ª especial do Rally Dakar 2026, com Mattias Ekstrom vencendo, enquanto seu companheiro Nani Roma reduziu a vantagem geral de Nasser Al-Attiyah, e as esperanças de vitória da Toyota acabaram com Henk Lategan saindo da disputa.
Durante a maior parte da etapa de 346 km entre Bisha e Al-Henakiyah, os pilotos da Ford controlaram a prova, com Ekstrom liderando em todos os principais pontos de controle para conquistar sua segunda vitória no evento, além do triunfo no prólogo.
Ele conquistou a vitória na etapa com 1m22s de vantagem sobre outro companheiro de equipe na Ford, Romain Dumas, com o também piloto da marca, Carlos Sainz, completando os três primeiros, a 2m26s do vencedor.
Mas a grande notícia do dia foi a saída de Lategan, da Toyota, da disputa pela vitória. Ele estava em segundo lugar na classificação geral e era o principal adversário de Al-Attiyah, mas teve problemas aos 140 km da etapa, o que o paralisou por 1h40m. Já Nasser foi só 17º na especial de hoje.
O tempo perdido tirou Henk da disputa e também acabou com as esperanças de vitória da Toyota. Na etapa, João Ferreira ficou em quarto lugar pela marca japonesa, com seu companheiro de equipe Seth Quintero em quinto, à frente de Guillaume de Mevius, da X-raid Mini.
Juntamente com a queda de Lategan na classificação, Roma agora lidera a perseguição a Al-Attiyah na classificação geral, com o piloto da Ford reduzindo a diferença entre os dois primeiros para 8m40s no topo da tabela.
Sebastien Loeb, da Dacia, subiu para terceiro na classificação geral do rally, enquanto Ekstrom passou para quarto. Seu colega da Ford, Sainz, continua na disputa, embora esteja a quase 29 minutos da liderança.
O vencedor da etapa 10, Mathieu Serradori, saltou para o sexto lugar na classificação geral pela Century, à frente de outro astro da Dacia, o brasileiro Lucas Moraes -- o campeão mundial de rally raid chegou em 14º nesta quinta-feira.
Rally Dakar - classificação geral após a etapa 11:
|Pos
|Piloto
|marca
|Tempo/Diferença
|1
|Nasser Al-Attiyah
|Dacia
|44h39m59s
|2
|Nani Roma
|Ford
|+8m40s
|3
|Sebastien Loeb
|Dacia
|+18m37s
|4
|Mattias Ekstrom
|Ford
|+21m32s
|5
|Carlos Sainz
|Ford
|+28m48s
|6
|Mathieu Serradori
|Century
|+36m06s
|7
|Lucas Moraes
|Dacia
|+37m01s
|8
|Toby Price
|Toyota
|+56m59s
|9
|Saood Variawa
|Toyota
|+1h03m56s
|10
|Guy Botterill
|Toyota
|+1h07m43s
Motos
Nas duas rodas, Skyler Howes, da Honda, venceu a primeira no Dakar 2026, batendo o companheiro de equipe Adrien van Beveren. Quem completou o top 3 do dia foi Edgar Canet, com a KTM. A marca austríaca, aliás, mantém a liderança geral, com Luciano Benavides, que foi o quarto na especial do dia.
Quem 'se arrasta' para seguir na briga é o atual campeão, Daniel Sanders, que sofre com problemas físicos, mas não desiste do rally. Ele é quarto geral, a 23min do líder e à frente de Howes. O perseguidor mais próximo de Benavides é Ricky Brabec, a 23s do argentino. Veja na tabela do Motorsport.com:
|1
|Luciano Benavides
|KTM
|44:48:48
|2
|Ricky Brabec (6º na etapa 11)
|Honda HRC
|+ 00:00:23
|3
|Tosha Schareina (5º na etapa 11)
|Honda HRC
|+ 00:15:16
|4
|Daniel Sanders (13º na etapa 11)
|KTM
|+ 00:23:32
|5
|Skyler Howes
|Honda HRC
|+ 00:34:20
|6
|Adrien van Beveren
|Honda HRC
|+ 00:54:13
|7
|Nacho Cornejo
|HERO
|+ 01:10:50
|8
|Ross Branch
|HERO
|+ 02:25:56
|9
|Toni Mulec
|BAS
|+ 02:36:38
|10
|Preston Campbell
|Honda HRC
|+ 02:39:05
