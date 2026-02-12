Equipe de Lucas Moraes, Dacia confirma saída do Dakar e do W2RC no fim de 2026
Marca romena seguirá na disputa do W2RC em 2026, mas reduzindo sua participação de quatro para apenas três carros
Foto de: Dacia
A Dacia surpreendeu o mundo do esporte a motor nesta quinta-feira (12) ao confirmar para o Motorsport.com o encerramento de seu programa de rally-raid, o Dacia Sandriders, após a conclusão da temporada 2026. A notícia afeta diretamente o brasileiro Lucas Moraes, que trocou a Toyota pela marca romena neste ano, logo após a conquista do título do WR2C, em um acordo válido até o fim de 2027.
A notícia vem semanas após a Dacia conquistar uma importante vitória no Dakar 2026 com Nasser Al-Attiyah e, mesmo com a saída confirmada, a marca promete manter o desenvolvimento ao longo do ano, tendo como objetivo final a conquista do W2RC, que escapou das mãos do catariano em 2025 na última prova do ano, no Marrocos, para Moraes e a Toyota.
A Dacia disputará todas as provas restantes do W2RC de 2026. Estão previstas provas em Portugal, a próxima, em um mês, e viagens para Argentina e Marrocos antes da final em Abu Dhabi em novembro, local da despedida do Dacia Sandrider.
O grande problema é que, para as quatro provas restantes, a Dacia não deve contar com os mesmos quatro carros que teve no Dakar. Atualmente, a marca conta com quatro pilotos oficiais: Moraes, Al-Attiyah, Sebastien Loeb e Cristina Gutiérrez. Serão colocadas três duplas de piloto e navegador e cada uma das etapas, com a rotação sendo decidida pela própria equipe.
Um Dakar que avaliza o projeto
Foto de: A.S.O.
Além da vitória absoluta de Al-Attiyah, o último Dakar reforçou a solidez do projeto. Loeb ficou em quarto lugar, Moraes em sétimo e Cristina Gutiérrez em décimo primeiro. Quatro carros entre os onze primeiros em uma das edições mais exigentes e competitivas dos últimos anos.
Um resultado coletivo que confirmou que o Sandrider não era uma aposta pontual, mas uma estrutura capaz de lutar em bloco contra os gigantes do deserto.
Com esse aval esportivo e o Dakar já no bolso, o grande objetivo agora é conquistar o Mundial de 2026 e se despedir em grande estilo. Se conseguirem, a Dacia encerrará uma etapa breve, mas extraordinariamente bem-sucedida: vencer o rally mais difícil do planeta em sua segunda tentativa e lutar até o fim pelo título mundial.
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes
F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores
NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick
F1: "Parece Fórmula E com esteroides", dispara Verstappen sobre carro de 2026 após experiência no Bahrein
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários