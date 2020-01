GALERIA: Alonso e cia nas imagens do 1º dia do Rally Dakar 2020

Fernando Alonso ficou em 11º no primeiro estágio de sua participação no Dakar, em estreia sólida na edição de 2020 neste domingo. Carlos Sainz foi um dos destaques e terminou em terceiro, atrás do rival Stéphane Peterhansel. Entre as motos, o atual campeão Toby Price levou a melhor e lidera logo de cara. Nos UTVs, a dupla brasileira composta por Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin teve problemas no volante e terá de remar. Veja as melhores fotos do dia:

