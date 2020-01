O Dakar 2020 já fez sua primeira vítima antes mesmo de a competição ter seu início no próximo fim de semana, na Arábia Saudita. No shakedown desta quinta-feira, Martin Kolomy capotou o Ford Raptor 4x4 e foi hospitalizado com vértebras feridas.

Leia também: Brasileiros Varela e Gugelmin partem para o Rally Dakar em busca do bicampeonato

O piloto, que geralmente compete com caminhões, é companheiro do ex-WRC Martin Prokop. Kolomy capotou seu Ford durante atividade no shakedown. O carro aterrissou depois de uma série de capotamentos, como você pode ver abaixo:

Galeria Lista #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 1 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 2 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 3 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 4 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 5 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 6 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 7 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 8 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 9 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 10 / 13 Foto de: 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy 11 / 13 Foto de: 3rcz Martin Kolomý, Ford Raptor RS CC 12 / 13 Martin Kolomý, Jiří Stross, Ford Raptor RS CC 13 / 13

Um helicóptero de resgate chegou rapidamente ao local do acidente. Os médicos resgataram Kolomy, imobilizado em uma maca, e o levaram para o hospital depois que o piloto se queixou de dores nas costas. O navegador Jiri Stross também foi transferido para um check-up.

Kolomy twittou do hospital: “Tive a 3ª vértebra comprimida e a 2ª rachada. Agora eles [os médicos] estão se perguntando o que fazer comigo! Mas eu vou ficar bem. Obrigado a todos pelas mensagens de suporte... Elas tornam o processo muito melhor”.

Prokop comentou o incidente: “Era um dos lugares mais traiçoeiros do Dakar, mas eles não parecem tão perigosos do lado de fora: Longa reta e [um] salto no final. Pelo que vi [o carro] pareceu desacelerar um pouco e depois deu um pulo”.

VÍDEO: As paisagens e atrações do Rally Dakar 2020, na Arábia Saudita