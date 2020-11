O Brasil terá novidades no Dakar 2021: o piloto Guiga Spinelli e o navegador Youssef Haddad anunciaram hoje que estarão competindo na categoria carros com a tradicional equipe X-raid, que acumula cinco conquistas na maior prova off-road do mundo e diversos títulos mundiais.

A prova será realizada na Arábia Saudita entre os dias 3 e 15 de janeiro de 2021 e será a nona participação de Guiga no rally mais importante do planeta, competindo com o modelo Mini All4 Racing.

“Depois do Sertões entendemos que precisaríamos algumas mudanças na Triton que demandava fornecedores de diferentes países e que não tivemos tempo hábil para receber as peças, montar e testar o carro já que a saída do barco para Arábia Saudita é no próximo dia 2 no Sul da França. O carro já mostrou ter enorme potencial desde 2019, mas, com todas limitações desse ano, o programa ideal de corridas e testes que tínhamos montado foi adiado para o ano que vem”, explicou Guiga, que tinha se programado anteriormente para competir com a Mitsubishi L200 Triton Sport Racing da South Racing.

“Com isso, avaliamos outros carros e equipes e decidimos seguir com a X-raid, equipe consagrada que já venceu o Dakar e tem um índice de término na prova de mais de 90%. Além disso, já conhecemos bem o time pois corremos em 2017 o Baja Portalegre e o Sertões com eles, vencendo seis dos oito dias do rally e ficando em segundo lugar na etapa do Mundial em Portugal. Estamos muito satisfeitos com esta solução e certos de que teremos uma ótima estrutura para enfrentar o Dakar 2021 e representar da melhor forma possível o Brasil e nossos patrocinadores”, disse Guiga.

Youssef também destacou o lado técnico da nova equipe e estrutura na busca por um resultado histórico do Brasil no Dakar. “Mesmo não estando com a última geração dos protótipos 4x4 da X-raid, tenho certeza que a confiabilidade e bom ritmo do modelo All4 Racing será muito importante pra gente na busca por um bom resultado, até porque no Dakar resistência é a palavra-chave é esse modelo já se mostrou muito resistente e com índice altíssimo de conclusão de provas”, afirmou Haddad.

Guiga fez sua estreia no Dakar em 2009 e competiu em todas as edições seguintes até 2016, com destaque para dois top-10. Pentacampeão do Sertões, Guiga também possui várias outras conquistas no off-road, como o tetra no Brasileiro de Rally Cross Country, o bicampeonato na Copa Baja Brasil e o título do Dakar Series Peru.

“Não conseguimos em tão pouco tempo ir com a última evolução do carro, que recebeu uma melhora grande de potência e torque do motor e na suspensão. Mas o modelo que vamos é também um carro muito resistente e rápido, um protótipo tubular biturbo diesel 4x4. Isso é fundamental em um rally tão exigente como o Dakar. Por isso, estamos confiantes de que temos plena condição de fazer uma boa prova", completou Guiga.

A 43ª edição da história do Rally Dakar terá sua largada e chegada em Jeddah, na Arábia Saudita.