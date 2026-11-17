Campeão mundial de Rally-raid, o brasileiro Lucas Moraes será companheiro de equipe do bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso e do nove vezes campeão de Rally Sebastien Loeb na edição de 2027 do Dakar. O trio competirá pela Aston Martin, que fará sua estreia na competição no ano que vem.

Esta será a primeira participação de Alonso no Rally-raid mais popular do mundo desde uma impressionante estreia com a Toyota em 2020, quando terminou em 13º na geral. Ele retomará a parceria com Marc Coma, vencedor do Dakar cinco vezes nas motos, que atuará como seu navegador.

“Depois de decidir continuar na F1 com a Aston Martin, pensei cuidadosamente sobre o Dakar”, disse Alonso. “No fim, a decisão se tornou simples. Eu queria abraçar o desafio completamente e encarar tanto a F1 quanto o Dakar no mesmo ano. Em 2020, foi uma das experiências mais desafiadoras e agradáveis da minha carreira".

“Ter Marc ao meu lado novamente é muito importante e, com Aston Martin, Prodrive, Sébastien e Lucas temos uma equipe excepcional. A F1 continua sendo minha prioridade, mas sou um piloto de corrida e desafios como este são a razão pela qual amo competir. Estou ansioso para ver o que podemos alcançar".

A participação de Alonso no Dakar foi confirmada na terça-feira, quando a Aston Martin anunciou que entrará no Rally-raid mais popular do mundo como equipe de fábrica pela primeira vez na história.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso Photo by: A.S.O.

Alonso pilotará um Aston Martin Dreadnought construído pela Prodrive. A 49ª edição do Dakar acontecerá em Portugal e no Marrocos, de 9 a 23 de janeiro de 2027, após ser transferido de sua localização original na Arábia Saudita.

Entende-se também que o espanhol testou uma versão protótipo do carro no Marrocos, em outubro, antes de o país ser confirmado como anfitrião principal do Dakar 2027.

A fabricante britânica competirá pela vitória geral com a potência do automobilismo Prodrive, ampliando uma parceria bem-sucedida que já abrange corridas de GT e empreendimentos anteriores com protótipos. O carro foi batizado como Dreadnought, concebido inicialmente como um veículo militar apenas digital para a popular série de jogos Call of Duty.

A Aston Martin também poderá contar com a experiência de Loeb, nove vezes campeão mundial de rally, que fazia parte da estrutura da Prodrive desde 2021, primeiro na Bahrain Raid Xtreme e depois na Dacia.

A formação da Aston Martin no Dakar será completada por Lucas Moraes, que venceu o Campeonato Mundial de Rally-Raid de 2025 com a Toyota antes de se mudar para a Dacia este ano.

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