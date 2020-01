GALERIA: Relembre os pilotos com mais vitórias em etapas no Dakar

As vitórias no Dakar valem o dobro, talvez o triplo. Vencer em uma etapa do rali mais difícil do mundo é uma conquista por si só. São poucos que podem falar que conseguiram este feito. No topo das listas de recordes figuram dois nomes ilustres, tanto nas motos quanto nos carros.

Carlos Sainz já está no top-3 entre os veículos de quatro rodas e, nas motos, Joan Barreda está próximo de fazer parte dos três mais bem-sucedidos de todos os tempos (entretanto, nunca ganhou um Dakar até hoje), onde já há outro espanhol.

Descubra quais pilotos ganharam mais etapas na história do Dakar desde o seu início em 1978.

Os pilotos com mais vitórias em etapas no Dakar – Carros

Galeria Lista 11. Giniel De Villiers: 15 1 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool 10. Jean-Louis Schlesser: 15 2 / 11 Foto de: Robb4x4 9. Bruno Saby: 15 3 / 11 8. Pierre Lartigue: 21 4 / 11 Foto de: Nissan Rally Raid Team 7. Jean-Pierre Fontenay: 24 5 / 11 Foto de: Mitsubishi Motors 6. Hiroshi Masuoka: 25 6 / 11 Foto de: Mitsubishi Motors 5. Jacky Ickx: 29 7 / 11 Foto de: Peugeot Sport 4. Nasser Al-Attiyah: 34 8 / 11 Foto de: Toyota Racing 3. Carlos Sainz: 35 9 / 11 Foto de: X-Raid Team 2. Stephane Peterhansel: 46 10 / 11 Foto de: A.S.O. 1. Ari Vatanen: 50 11 / 11 Foto de: Peugeot Sport

Os pilotos com mais vitórias em etapas no Dakar - Motos