Rally Dakar deixará Arábia Saudita em 2027; novo local a ser anunciado

O Rally Dakar 2027 não será mais realizado na Arábia Saudita, como inicialmente planejado, e as organizadoras Amaury Sport Organisation (ASO) e Saudi Motorsport Company (SMC) confirmaram que o evento será transferido para outra região.

Em comunicado conjunto divulgado no domingo (25), a ASO e a SMC afirmaram que a atual situação geopolítica no Oriente Médio torna impossível a realização do evento na Arábia Saudita, onde o rali vem sendo realizado anualmente desde 2020.

No entanto, a 49ª edição do Dakar ainda ocorrerá conforme planejado, de 1º a 15 de janeiro, com um novo local a ser anunciado nos próximos dias. Espera-se que o evento seja transferido para o Marrocos, levando o Dakar de volta ao seu berço na África, enquanto os organizadores também estariam considerando realizar o Prólogo em Portugal ou na Espanha antes de atravessar o Mar de Alborán.

“A Amaury Sport Organization (ASO) e a Saudi Motorsport Company (SMC) decidiram conjuntamente que o Dakar Arábia Saudita 2027, programado para os dias 1 a 15 de janeiro de 2027, não será realizado no Reino, devido aos recentes acontecimentos na região”, dizia o comunicado.

“Essa decisão é excepcional e pontual e foi tomada em estreita coordenação com a Federação Saudita de Automóveis e Motocicletas (SAMF), e com o apoio da FIA e da FIM. O Dakar 2027 será realizado".

“A edição de 2027 ocorrerá em um território diferente e será organizada pela ASO. O local será anunciado separadamente nos próximos dias. A ASO está em contato direto com os competidores, equipes e parceiros para apoiá-los nessa transição".

#77 Red Bull KTM Factory Racing KTM: Luciano Benavides Foto: A.S.O.

Os organizadores enfatizaram que a decisão de mudar o local da corrida do próximo ano é pontual, e que o Dakar deve retornar à Arábia Saudita em 2028 para comemorar a 50ª edição do evento.

O primeiro Rally Dakar de todos os tempos aconteceu em 1978, indo de Paris até Dakar, capital do Senegal. A África continuou sendo o lar do Dakar por várias décadas, antes que o evento fosse transferido para a América do Sul em 2009.

Foi somente em 2020 que os organizadores do Dakar transferiram os eventos para os vastos desertos da Arábia Saudita, embora o plano original também previsse a expansão para outros países da região a partir de 2021.

“A Arábia Saudita sediará o Dakar 2028, uma edição histórica que celebrará a 50ª edição do rali”, dizia o comunicado. “As duas organizações já estão trabalhando juntas para tornar esse marco um momento excepcional para o Dakar e para o Reino, com o compromisso comum de realizar, mais uma vez, um evento icônico e de nível mundial, atendendo aos mais altos padrões".

Vários eventos de automobilismo no Oriente Médio foram adiados ou cancelados desde que eclodiu uma guerra na região no final de fevereiro.

Enquanto a Fórmula 1 e a MotoGP seguem em frente com suas corridas na região — com o Catar sediando ambos os campeonatos e Abu Dhabi programado para ser a etapa final da temporada de F1 —, a situação da Arábia Saudita tornou-se mais precária depois que os houthis, apoiados pelo Irã, atacaram várias áreas-chave do país, incluindo o Aeroporto de Riade neste mês.

A era Gen4 da Fórmula E também deve estrear na Arábia Saudita, com o Circuito de Rua de Jeddah, sediando a etapa de abertura da temporada 2026-27 nos dias 18 e 19 de dezembro.

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