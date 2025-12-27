A 47ª edição do Rally Dakar começará em 3 de janeiro e marcará o início da temporada de automobilismo de 2026. Como tem sido o caso todos os anos desde 2020, o evento será realizado inteiramente na Arábia Saudita, tendo se mudado de sua antiga base na América do Sul. Isso significa que a nação do Oriente Médio será a única anfitriã do rally mais prestigiado do mundo pelo sétimo ano consecutivo

Mas, embora o local permaneça o mesmo, a organizadora ASO reformulou significativamente a rota para 2026, oferecendo aos competidores um novo desafio nos vastos desertos da Arábia Saudita.

O Dakar 2026 contará com 13 etapas completas, além do tradicional Prólogo, que ajudará a determinar a ordem de largada para o primeiro dia oficial de ação. O rally será dividido por um dia de descanso na capital Riyadh, permitindo que as equipes tenham um tempo de recuperação vital antes da segunda semana.

Os competidores da categoria carros percorrerão 7.994 quilômetros em duas semanas, incluindo 4.880 km na forma de especiais competitivas, sendo o restante composto por seções de percurso. Com quase 5.000 km de especiais cronometradas, a edição de 2026 será uma das mais longas em termos de distância percorrida, tornando-o potencialmente um dos mais difíceis da história recente.

Uma das maiores mudanças para 2026 é a remoção da etapa cronometrada de 48 horas, que foi introduzida em 2024 e revisada no ano passado. A decisão foi tomada na esteira de um 2025 com muitos acidentes, no qual vários dos principais competidores foram eliminados na semana de abertura, inclusive na brutal etapa de 48 horas no início do rally.

"Esse não é o caso, porque no ano passado tivemos um pequeno problema, especialmente com os carros, mas também com as motos", explicou o diretor do Dakar, David Castera. "Foi principalmente uma questão de estratégia, ordem de largada e assim por diante. Uma etapa de 48 horas não ajuda muito nesse aspecto, então eu a abandonei. Vamos ver se conseguimos encontrar outra solução mais tarde".

"Mas no ano passado já vimos que muitos competidores pararam deliberadamente no final das etapas para que pudessem largar mais tarde no dia seguinte. Então, eles perderam tempo de propósito".

Mapa do Dakar 2026 Foto de: Motorsport.com

No lugar da etapa de 48 horas, o antigo formato de maratona de dois dias retorna em 2026 e aparecerá duas vezes na rota. De acordo com as regras deste modelo, os competidores não poderão receber nenhuma assistência externa de suas equipes de apoio no acampamento noturno.

A primeira maratona ocorrerá nas etapas 4 e 5, passando por Al'Ula e Ha'il, enquanto a segunda compreenderá as etapas 9 e 10, quando os competidores atravessarão Wadi Ad Dawasir e Bisha.

Além disso, o Dakar não se aventurará no implacável deserto de Empty Quarters, na Arábia Saudita, como parte da nova rota. No entanto, não faltarão dunas de areia este ano, especialmente na segunda semana, quando os pilotos enfrentarão as regiões áridas em torno de Wadi Ad Dawasir.

"A dificuldade é diferente da do ano passado ou do ano anterior, porque agora o número de quilômetros é o fator mais importante", disse Castera. "Temos quase 5.000 quilômetros de etapas cronometradas, e isso é muito. Fazia muito tempo que não tínhamos tantos quilômetros. Acho que este é um dos Dakars mais longos de todos os tempos".

Rally Dakar: Rota completa de 2026

Data Número da etapa Local Distância Especial 3 de janeiro Prólogo Yanbu 98 km 23 km 4 de janeiro Etapa 1 Yanbu 518 km 305 km 5 de janeiro Etapa 2 Yanbu - Al'Ula 504 km 400 km 6 de janeiro Etapa 3 Al'Ula 666 km 422km 7 de janeiro Etapa 4* Al'Ula 526 km 451 km 8 de janeiro Etapa 5* Ha'il 417 km 356 km 9 de janeiro Etapa 6 Ha'il-Riyadh 920 km 331 km 10 de janeiro Dia de descanso - - - 11 jan Etapa 7 Wadi Ad Dawasir 876 km 462 km 12 de janeiro Etapa 8 Wadi Ad Dawasir 717 km 481 km 13 de janeiro Etapa 9* Wadi Ad Dawasir - Bisha 540 km 418 km 14 de janeiro Etapa 10* Bisha 417 km 371 km 15 de janeiro Etapa 11 Bisha - Al Henakiyah 882 km 347 km 16 de janeiro Etapa 12 Al Henakiyah - Yanbu 718 km 310 km 17 de janeiro Etapa 13 Yanbu 141 km 105 km

*Indica etapas de maratona

