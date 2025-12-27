Todas as categorias

F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"
Pilotos da MotoGP criticam extensão do calendário: 22 GPs é "demais para o corpo"
F1: Após abandonar 2025, Alpine determina objetivo de performance para 2026
Tudo sobre o Dakar 2026: Rota, cronograma e detalhes da etapa maratona
Norris? Verstappen? Hulkenberg? Qual foi a melhor história da F1 em 2025?
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Verstappen "dá o veredito" sobre som dos novos motores de 2026
Xavi Marcos, ex-engenheiro de Leclerc, assume papel importante na Cadillac F1
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
Dakar

Tudo sobre o Dakar 2026: Rota, cronograma e detalhes da etapa maratona

Conheça os detalhes da maior prova do off-road mundial, com largada marcada para o dia 03 de janeiro

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

A 47ª edição do Rally Dakar começará em 3 de janeiro e marcará o início da temporada de automobilismo de 2026. Como tem sido o caso todos os anos desde 2020, o evento será realizado inteiramente na Arábia Saudita, tendo se mudado de sua antiga base na América do Sul. Isso significa que a nação do Oriente Médio será a única anfitriã do rally mais prestigiado do mundo pelo sétimo ano consecutivo

Leia também:

Mas, embora o local permaneça o mesmo, a organizadora ASO reformulou significativamente a rota para 2026, oferecendo aos competidores um novo desafio nos vastos desertos da Arábia Saudita.

O Dakar 2026 contará com 13 etapas completas, além do tradicional Prólogo, que ajudará a determinar a ordem de largada para o primeiro dia oficial de ação. O rally será dividido por um dia de descanso na capital Riyadh, permitindo que as equipes tenham um tempo de recuperação vital antes da segunda semana.

Os competidores da categoria carros percorrerão 7.994 quilômetros em duas semanas, incluindo 4.880 km na forma de especiais competitivas, sendo o restante composto por seções de percurso. Com quase 5.000 km de especiais cronometradas, a edição de 2026 será uma das mais longas em termos de distância percorrida, tornando-o potencialmente um dos mais difíceis da história recente.

Uma das maiores mudanças para 2026 é a remoção da etapa cronometrada de 48 horas, que foi introduzida em 2024 e revisada no ano passado. A decisão foi tomada na esteira de um 2025 com muitos acidentes, no qual vários dos principais competidores foram eliminados na semana de abertura, inclusive na brutal etapa de 48 horas no início do rally.

"Esse não é o caso, porque no ano passado tivemos um pequeno problema, especialmente com os carros, mas também com as motos", explicou o diretor do Dakar, David Castera. "Foi principalmente uma questão de estratégia, ordem de largada e assim por diante. Uma etapa de 48 horas não ajuda muito nesse aspecto, então eu a abandonei. Vamos ver se conseguimos encontrar outra solução mais tarde". 

"Mas no ano passado já vimos que muitos competidores pararam deliberadamente no final das etapas para que pudessem largar mais tarde no dia seguinte. Então, eles perderam tempo de propósito".

Dakar 2026 map

Mapa do Dakar 2026

Foto de: Motorsport.com

No lugar da etapa de 48 horas, o antigo formato de maratona de dois dias retorna em 2026 e aparecerá duas vezes na rota. De acordo com as regras deste modelo, os competidores não poderão receber nenhuma assistência externa de suas equipes de apoio no acampamento noturno.

A primeira maratona ocorrerá nas etapas 4 e 5, passando por Al'Ula e Ha'il, enquanto a segunda compreenderá as etapas 9 e 10, quando os competidores atravessarão Wadi Ad Dawasir e Bisha.

Além disso, o Dakar não se aventurará no implacável deserto de Empty Quarters, na Arábia Saudita, como parte da nova rota. No entanto, não faltarão dunas de areia este ano, especialmente na segunda semana, quando os pilotos enfrentarão as regiões áridas em torno de Wadi Ad Dawasir.

"A dificuldade é diferente da do ano passado ou do ano anterior, porque agora o número de quilômetros é o fator mais importante", disse Castera. "Temos quase 5.000 quilômetros de etapas cronometradas, e isso é muito. Fazia muito tempo que não tínhamos tantos quilômetros. Acho que este é um dos Dakars mais longos de todos os tempos".

Rally Dakar: Rota completa de 2026

Data
Número da etapa
Local
Distância
Especial
3 de janeiro
Prólogo
Yanbu
98 km
23 km
4 de janeiro
Etapa 1
Yanbu
518 km
305 km
5 de janeiro
Etapa 2
Yanbu - Al'Ula
504 km
400 km
6 de janeiro
Etapa 3
Al'Ula
666 km
422km
7 de janeiro
Etapa 4*
Al'Ula
526 km
451 km
8 de janeiro
Etapa 5*
Ha'il
417 km
356 km
9 de janeiro
Etapa 6
Ha'il-Riyadh
920 km
331 km
10 de janeiro
Dia de descanso
-
-
-
11 jan
Etapa 7
Wadi Ad Dawasir
876 km
462 km
12 de janeiro
Etapa 8
Wadi Ad Dawasir
717 km
481 km
13 de janeiro
Etapa 9*
Wadi Ad Dawasir - Bisha
540 km
418 km
14 de janeiro
Etapa 10*
Bisha
417 km
371 km
15 de janeiro
Etapa 11
Bisha - Al Henakiyah
882 km
347 km
16 de janeiro
Etapa 12
Al Henakiyah - Yanbu
718 km
310 km
17 de janeiro
Etapa 13
Yanbu
141 km
105 km
*Indica etapas de maratona

