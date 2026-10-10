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European Le Mans

Alexander Jacoby é campeão da ELMS com mais uma vitória do carro #17 em Portimão

Brasileiro conquista segundo título na temporada com o LMP3 da CLX Motorsport

Publicado:
DB2-9473

Alexander Jacoby

Alexander Jacoby é campeão da European Le Mans Series! O brasileiro de 17 anos conquistou o título após terminar na primeira posição em Portimão, em trio com os franceses Paul Lanchere e Louis Iglesias.

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A corrida iniciou com Lanchere no comando do carro #17, pilotando as primeiras duas horas de prova e tendo tranquilidade após o principal adversário na briga pelo título precisar parar nos boxes. Jacoby assumiu o volante quando a prova chegou na metade e fez grande avanço, conquistando a liderança e entregando o carro na primeira posição, faltando pouco menos de uma hora para o fim.

Iglesias ficou responsável por realizar o stint final, manter a primeira posição e garantir a conquista. O título veio graças a uma grande escalada a partir da quarta corrida da temporada, com a vitória em Ímola no mês de julho. A equipe também venceu em Spa, foi segunda colocada em Silverstone e terminou o campeonato vencendo outra vez, em Portimão. 

“Só tenho a agradecer ao Paul Lanchere e ao Louis Iglesias por terem sido companheiros de equipe incríveis. Também agradeço muito à CLX Motorsport pela temporada maravilhosa e por ter confiado em mim. É uma honra vencer meu segundo título em 2026, no meu primeiro ano pilotando protótipos. Tenho certeza que ainda há muito mais por vir”, falou Jacoby. 

É o segundo título de Alexander na temporada, após se tornar o piloto mais jovem na história a vencer a Asian Le Mans Series no início de 2026. Em apenas seu primeiro ano pilotando carros protótipos, o piloto agenciado pela A14 Management, do bicampeão mundial de F1 Fernando Alonso, já mostra grandes marcas de sucesso e coloca dois títulos na estante.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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