Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias ficam na segunda colocação nos testes coletivos da ELMS em Portimão

Nesta quarta-feira Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias participaram dos testes coletivos do European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup no circuito de Portimão, em Portugal. O trio da CLX Motorsport garantiu o segundo melhor tempo em um dia tolamente voltado para a preparação dos carros.

O piloto brasileiro e seus companheiros de equipe chegam para a disputa da sétima etapa da ELMS na liderança do campeonato, nove pontos a frente do segundo colocado. Ao todo foram duas vitórias e três pódios na temporada.

As atividades em Portimão foram divididas em quatro sessões com duas delas tendo uma hora e cinquenta minutos de duração e as outras com uma hora de atividade na pista. Na ELMS o carro de Jacoby, Lanchere e Iglesias foi o segundo mais rápido da classe LMP3.

Pela MLMC Alexander colocou o carro #87 no quinto lugar no primeiro teste do dia, onde o brasileiro agenciado pela A14 Management divide o carro com o suíço Kevin Rabin.

Portugal recebe a prova final da temporada da European Le Mans Series desde 2014. Durante três anos, de 2014 a 2016, a etapa portuguesa aconteceu no Estoril. Em 2017, a corrida foi realizada pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve e tem sido a prova de final de temporada nas últimas dez temporadas.

“É sempre bom começar as atividades no grupo da frente, mas ainda é muito cedo para falar algo. Temos que trabalhar bastante em cima do setup do carro para chegarmos no equilíbrio ideal e desenvolver o carro da melhor maneira possível nos treinos livres de amanhã para chegarmos em uma boa condição para a classificação e corrida. De qualquer maneira estou confiante e animado com a nossa performance", falou Jacoby.

A prova em Portimão terá quatro horas de duração pelo traçado de 4.684 metros de extensão e 16 curvas. Alexander também disputará a corrida de duas horas da Michelin Le Mans Cup, que acontece poucas antes da corrida da ELMS.

A programação da ELMS e MLMC prevê três treinos livres na quinta-feira, outra sessão oficial e o classificatório das duas categorias na sexta. No sábado serão disputadas as provas que terão transmissão ao vivo pelo Youtube da categoria e FIAWEC+.

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