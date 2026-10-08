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European Le Mans

Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias lideram o primeiro treino livre da ELMS em Portimão 

Trio da CLX Motorsport lidera a competição com 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado

Publicado:
Alexander Jacoby

Alexander Jacoby

Nesta quinta-feira, o trio da CLX Motorsport formado pelo brasileiro Alexander Jacoby e os franceses Paul Lanchere e Louis Iglesias participaram do primeiro treino livre da ELMS em Portimão, liderando a única sessão oficial da categoria no dia.

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Pilotando o carro #17, o trio lidera o campeonato com nove pontos de vantagem para o trio da R-ACE GP, que está na segunda colocação, faltando apenas a etapa em solo português para decidir o título.

Os três pilotos da CLX Motorsport andaram com o carro durante o treino livre, com a intenção de fazer ajustes para a qualificação e a corrida, além de testar cenários de economia de combustível e desgaste de pneus. 

“Foi um dia produtivo, pudemos testar o carro em diferentes condições que vamos enfrentar ao longo das quatro horas de prova. É sempre bom começar as atividades entre os primeiros, mas ainda tem muita coisa para acontecer, incluindo outro treino livre e a qualificação. Agora vamos estudar os dados do carro e seguir evoluindo até a corrida, para atingir nossos objetivos”, falou Jacoby. 

A prova em Portimão terá quatro horas de duração pelo traçado de 4.684 metros de extensão e 16 curvas. Alexander se prepara para o treino classificatório de amanhã e a corrida, que será no sábado. O brasileiro também disputará a corrida de duas horas da Michelin Le Mans Cup, que acontece poucas horas antes da corrida da ELMS.

As corridas de sábado podem ser assistidas ao vivo pelo Youtube da categoria e FIAWEC+.

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