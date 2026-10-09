Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series
Trio da CLX Motorsport garante ponto extra pela pole position e amplia liderança do campeonato para 10 pontos
Nesta sexta-feira os pilotos Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias disputaram o classificatório para e etapa final do European Le Mans Series, em Portimão. Sob o comando de Iglesias a tripulação do carro #17 garantiu a pole position para a prova de quatro horas de duração que acontece neste sábado.
Com o resultado Jacoby, Lanchere e Iglesias somam 85 pontos, 10 a mais que o carro #85 da equipe R-Ace GP, vice-líder e única tripulação com chances matemáticas de disputar o título.
As atividades em Portugal tiveram início pela manhã com a disputa do segundo treino livre. O carro #17 terminou na primeira colocação e esteve sob o comando de Jacoby, Lanchere e Iglesias que se revezaram ao longo da sessão.
"Estou muito animado e confiante para a corrida de amanhã, largar na pole é importante, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Agora vamos estudar os dados que adquirimos hoje, pensar na estratégia e partir para uma boa prova amanhã", falou Jacoby.
No período da tarde aconteceu o classificatório da classe LMP3 e Louis Iglesias foi escalado para a disputa. Mostrando muita velocidade o piloto francês liderou toda a sessão com uma vantagem de quase três décimos para o segundo colocado e cravou a pole position para a CLX Motorsport.
Neste sábado Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias voltam ao traçado de 16 curvas e 4.684 metros do autódromo do Algarve para a disputa da prova que definirá o campeão da ELMS.
A corrida terá quatro horas de duração e será transmitida ao vivo pelo FIAWEC+. A largada acontece às 10h30 no horário de Brasília.
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