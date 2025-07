A ELMS dá sequência à temporada 2025 neste final de semana com a disputa das 4 Horas de Ímola, terceira etapa do campeonato marcada para o Autódromo Enzo e Dino Ferrari. E os irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi buscam manter o bom momento na mais importante competição de Endurance da Europa, mirando bons resultados na Itália.

Enzo Fittipaldi vem de um pódio na última etapa, disputada em Paul Ricard, na França. Na ocasião, o piloto, parceiro de Pipo Derani e Manuel Espírito Santo na equipe CLX Motorsport garantiu a terceira posição, conquistando seu primeiro pódio em provas de Endurance. Agora, Enzo busca repetir o desempenho em Ímola, onde possui um histórico positivo.

“Ímola é um lugar especial para mim, pois costumo ter bons resultados. Venci na Fórmula Regional Europeia e fui ao pódio na Fórmula 2. Será minha primeira corrida de Endurance lá e estou bastante otimista, pois a adaptação ao carro tem sido rápida e o time está muito bem acertado. Nosso objetivo é lutar pelas primeiras posições”, disse Enzo Fittipaldi.

Vice-líder do campeonato com a Vector Sport, Pietro Fittipaldi também tem boas expectativas para a corrida deste final de semana na Itália. O brasileiro, parceiro de Vladislav Lomko e Ryan Cullen, disputou entre as etapas da categoria europeia as 24 Horas de Le Mans e as 6 Horas de Watkins Glen, e agora volta as atenções para o ELMS de olho na liderança da tabela de pontos.

“É bom voltar ao ELMS e em um circuito como Ímola. A gente vem de um quarto lugar na última etapa, posição que nos colocou na vice-liderança do campeonato. Então o objetivo é, mas uma vez, lutar pelas primeiras posições e nos aproximarmos dos primeiros colocados”, disse Pietro Fittipaldi, que tem os patrocínios de Claro, OAKBERRY, PneuStore, Baterias Moura.

A programação da ELMS no Autódromo Enzo e Dino Ferrari tem início na sexta-feira (4), com um treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação. As 4 Horas de Ímola têm largada às 7h de domingo, e contará com transmissão do YouTube.

