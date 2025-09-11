Jacoby disputa Asian Le Mans Series de LMP3 pela CLX Motorsport

O brasileiro Alexander Jacoby foi anunciado nesta quinta-feira (11) como um dos pilotos do programa da LMP3 da equipe suíça CLX Motorsport na Asian Le Mans Series.

A equipe lidera o campeonato da classe na European Le Mans Series e retoma seu programa na Ásia na temporada 2025-2026, credenciada também pelo título em 2024. O campeonato asiático é composto de seis etapas de quatro horas de duração entre os meses de dezembro deste ano e fevereiro de 2026, com duas corridas em Sepang (Malásia), duas em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e outras duas em Abu Dhabi (também nos Emirados Árabes Unidos).

Será a primeira participação do piloto agenciado pelo A14 em carros de protótipo, depois de duas temporadas dedicadas aos fórmulas na F4 Espanhola. Jacoby segue representado pelo escritório de gerenciamento de talentos fundado pelo bicampeão mundial Fernando Alonso.

“Estou muito feliz em correr de protótipo com a CLX Motorsport. É uma nova página que se apresenta em minha carreira e ter a experiência de me desenvolver em corridas de endurance será incrível. Tenho muito aprendizado pela frente, em um campeonato profissional de alto nível”

Ele tem ainda três etapas da F4 Espanhola com a equipe Monlau Motul em 2025, na próxima semana em Jerez e depois em Valencia e Barcelona.

