O brasileiro Pipo Derani foi anunciado nesta quarta-feira (12) como piloto da equipe CLX Motorsport para a disputa da temporada 2025 do European Le Mans Series (ELMS) na classe LMP2.

Derani, que também estará envolvido este ano no desenvolvimento do protótipo da Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport e que estreará no WEC em 2026, teve a liberação do time para a disputa do campeonato europeu.

O brasileiro dividirá o carro #47 com o compatriota Enzo Fittipaldi e com o português Manuel Espírito Santo e está muito contente por correr pela CLX, que tem como chefe de equipe o ex-piloto Nicolas Lapierre, que foi um de seus companheiros na conquista das 12 Horas de Sebring em 2018.

“Estou muito feliz por me juntar à CLX para a temporada do ELMS. É um privilégio correr pela equipe do Nico Lapierre, um grande amigo e alguém que respeito profundamente. Já compartilhamos o sucesso juntos, vencendo as 12 Horas de Sebring, e estou honrado por agora fazer parte de sua equipe”, destacou Derani.

“Também sou grato à Genesis por seu apoio neste programa de 2025. É a oportunidade perfeita para permanecer afiado e me preparar para 2026”, completou o brasileiro.

Derani, que se tornou um dos principais nomes do endurance mundial, vencendo duas vezes o IMSA WeatherTech SportsCar Championship, as 24 Horas de Daytona, quatro vezes as 12 Horas de Sebring, entre outros importantes resultados, iniciou sua carreira na modalidade justamente no ELMS.

Em 2014, o piloto disputou duas provas do campeonato e conquistou um pódio logo na estreia, em Paul Ricard, na França.

A temporada 2025 do ELMS terá início com testes em 31 de março e 1º de abril, em Barcelona, na Espanha. A pista será a sede da primeira etapa do ano no dia 6 de abril.

Confira o calendário da temporada 2025 do European Le Mans Series:

31 de março/ 1º de abril – Testes – Barcelona / Esp

6 de abril – 4 Horas de Barcelona / Esp

4 de maio – 4 Horas de Le Castellet / Fra

6 de julho – 4 Horas de Imola / Ita

24 de agosto – 4 Horas de Spa-Francorchamps / Bel

14 de setembro – 4 Horas de Silverstone / GB

18 de outubro – 4 Horas de Portimão / Por

