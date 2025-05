Sette Câmara volta à Paul Ricard para a segunda etapa da ELMS

O piloto mineiro Sérgio Sette Câmara, que conta com patrocínio da Cactus Gaming, volta às pistas neste fim de semana (02 a 04 de maio) para disputar a segunda etapa da temporada 2025 do European Le Mans Series (ELMS). Representando a equipe Nielsen Racing, o brasileiro divide o comando do protótipo Ligier #27 com o inglês Anthony Wells e o australiano James Allen.

O palco da rodada será o histórico Autódromo de Paul Ricard, localizado na cidade de Le Castellet, no sul da França. Com 5.842 metros de extensão, o circuito é conhecido por seu traçado técnico, alternando curvas rápidas com setores que exigem precisão dos pilotos. Um diferencial de Paul Ricard é sua extensa área de escape asfaltada, que contribui para a segurança sem comprometer o desempenho.

“A pista de Paul Ricard é super legal, onde já tive a oportunidade de pilotar diferentes carros como F3, F2 e agora o potente Ligier do ELMS. Desde a corrida de Barcelona nossa equipe trabalhou muito em melhorias no setup do carro e, naturalmente, eu e meus companheiros de equipe nos dedicamos à preparação em simulador. Vamos preparar uma estratégia positiva nos treinos livres e vamos para a corrida em busca do pódio”, declarou Sette Câmara.

O protótipo Ligier, modelo francês utilizado pela Nielsen Racing, é equipado com motor Gibson Technology V8 de 4.200 cilindradas, capaz de gerar 600 cavalos de potência. Os pneus são fornecidos pela Goodyear, parceira oficial da categoria.

A programação da etapa francesa contará com dois treinos livres na sexta-feira, mais uma sessão de treino e a classificação no sábado, e a largada para a corrida de 4 Horas de Le Castellet será no domingo, às 7h (horário de Brasília). Os fãs poderão acompanhar tanto a classificação quanto a corrida ao vivo e gratuitamente no canal oficial do ELMS no YouTube: