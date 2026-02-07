Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

Geral
Geral
Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos
Endurance

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Piloto de apenas 16 anos, agenciado pela A14 Management, é o vice-líder do campeonato

Publicado:
Add as a preferred source
-DSC3851-7

Neste sábado, Alexander Jacoby disputou a primeira corrida da terceira e última etapa da Asian Le Mans Series, em Abu Dhabi, conquistando o segundo lugar na classe LMP3. O trio formado pelo jovem brasileiro, Paul Lanchere e Kevin Rabin ocupa a segunda colocação do campeonato, somando 88 pontos — cinco a menos que os líderes.

Leia também:

O trio partiu da pole position com o Ligier #17 da CLX Motorsport, sob o comando de Paul Lanchere. O piloto francês manteve a liderança e seguiu no comando do carro por duas horas e dezessete minutos.

Kevin Rabin assumiu o carro quando a equipe ocupava a segunda posição na prova. O jovem de 19 anos permaneceu na pista por 45 minutos e, faltando uma hora para o término da corrida, realizou a parada nos boxes para a entrada de Alexander Jacoby.

Jacoby retornou à pista na segunda posição e, com ritmo consistente no trecho final da prova, passou a diminuir a diferença para os líderes. Apesar do ótimo desempenho, não teve tempo suficiente para buscar a liderança e recebeu a bandeira quadriculada na segunda colocação.

Com o resultado, o trio da CLX Motorsport acumula uma vitória e quatro pódios em cinco corridas. Neste domingo, às 9h30, acontece a corrida que encerra o campeonato.

"Foi uma corrida dura. Lideramos boa parte da prova, caímos para a segunda posição e, no final, éramos os mais rápidos e estávamos alcançando o líder. Infelizmente, não tivemos tempo suficiente para recuperar a liderança, mas foi um bom resultado e ainda estamos na briga pelo título", disse o piloto.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Principais comentários

Últimas notícias

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Misc Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endu Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026