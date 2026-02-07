Neste sábado, Alexander Jacoby disputou a primeira corrida da terceira e última etapa da Asian Le Mans Series, em Abu Dhabi, conquistando o segundo lugar na classe LMP3. O trio formado pelo jovem brasileiro, Paul Lanchere e Kevin Rabin ocupa a segunda colocação do campeonato, somando 88 pontos — cinco a menos que os líderes.

O trio partiu da pole position com o Ligier #17 da CLX Motorsport, sob o comando de Paul Lanchere. O piloto francês manteve a liderança e seguiu no comando do carro por duas horas e dezessete minutos.

Kevin Rabin assumiu o carro quando a equipe ocupava a segunda posição na prova. O jovem de 19 anos permaneceu na pista por 45 minutos e, faltando uma hora para o término da corrida, realizou a parada nos boxes para a entrada de Alexander Jacoby.

Jacoby retornou à pista na segunda posição e, com ritmo consistente no trecho final da prova, passou a diminuir a diferença para os líderes. Apesar do ótimo desempenho, não teve tempo suficiente para buscar a liderança e recebeu a bandeira quadriculada na segunda colocação.

Com o resultado, o trio da CLX Motorsport acumula uma vitória e quatro pódios em cinco corridas. Neste domingo, às 9h30, acontece a corrida que encerra o campeonato.

"Foi uma corrida dura. Lideramos boa parte da prova, caímos para a segunda posição e, no final, éramos os mais rápidos e estávamos alcançando o líder. Infelizmente, não tivemos tempo suficiente para recuperar a liderança, mas foi um bom resultado e ainda estamos na briga pelo título", disse o piloto.

