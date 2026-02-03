Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series
Piloto de apenas 16 anos agenciado pela A14 Management, de Fernando Alonso, tem um ponto de vantagem sobre o segundo colocado
Foto de: Divulgacao
Neste domingo (01), Alexander Jacoby disputou a segunda prova da etapa de Dubai da Asian Le Mans Series. O jovem de apenas 16 anos conquistou o terceiro lugar na corrida que encerrou a etapa, junto de Kevin Rabin e Paul Lanchere.
O trio da CLX Motorsport segue na liderança do campeonato somando 69 pontos, um a mais que o segundo colocado.
A etapa de Dubai da ALMS teve início no sábado com a disputa do classificatório e da primeira prova. Lanchere cravou a pole position para o trio e garantiu a posição de honra para o carro #17 nas duas corridas.
Na primeira prova o carro #17 liderou por três horas, mas um toque sofrido durante o safety car fez com que o Ligier perdesse desempenho e por isso receberam a bandeira quadriculada na quinta posição.
No domingo novamente o trio partiu da pole position e manteve a posição até a metade da prova. O carro de Jacoby chegou a abrir 20 segundos de vantagem para o segundo colocado, mas um longo safety car acabou com toda a diferença.
Na hora final de prova, Jacoby teve uma grande batalha em busca da vitória, chegando a assumir a liderança, mas recebeu a bandeira quadriculada na terceira colocação.
Jacoby disse: “Foi um bom final de semana, lutamos pela vitória na segunda prova, mas faltou um pouco de sorte. Estou feliz com o nosso desempenho e agora vamos trabalhar para chegar em Abu Dhabi em condição de disputar e quem sabe conquistar esse título".
A decisão do título da ALMS acontece no dias 08 e 09 de fevereiro, no tradicional circuito de Abu Dhabi.
