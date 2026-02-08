Pular para o conteúdo principal

Endurance

Alexander Jacoby é campeão da Asian Le Mans Series na classe LMP3

Brasileiro de 16 anos de idade agenciado pela A14 Management garante o título com o protótipo #17 da CLX Motorsport

Editado:
AJchamp1

Alexander Jacoby conquistou o campeonato da Asian Le Mans Series neste domingo em Abu Dhabi. Foi a primeira competição do brasileiro de 16 anos de idade em protótipos e também seu primeiro título com carros de corrida.

Leia também:

Jacoby celebrou do box da equipe CLX Motorsport, uma vez que seu carro foi abalroado no final do stint do suíço Kevin Rabin e sofreu severos danos na suspensão esquerda. Faltava menos de uma hora das 4 previstas para a corrida final e a tripulação formada também pelo francês Paul Lanchere havia permanecido na liderança da prova depois de largar da pole em quase toda a prova.

Apesar de não ter recebido a bandeirada na pista, a campanha do protótipo #17 nas cinco corridas anteriores tinha assegurado uma boa margem na liderança da tabela de pontos e o trio integrado por Jacoby terminou o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

A trajetória do título teve início na Malásia com um terceiro lugar na primeira corrida e a vitória na corrida 2. Na sequência da campanha o trio terminou a primeira corrida em Dubai na quinta posição e subiu ao pódio com o terceiro lugar na segunda prova. Em Abu Dhabi, o #17 abriu o fim de semana com vitória na primeira corrida após receber a bandeirada em segundo lugar e ver o primeiro ser desclassificado por infração técnica.

Depois de triunfar em sua primeira competição com protótipos, Alexander Jacoby agora mira a European Le Mans Series e a Michelin Cup.

"Eu não tenho palavras para descrever o meu sentimento hoje. Ano passado decidi mudar dos monopostos para os carros fechados e a adaptação foi muito rápida. Foi uma ótima decisão que mudou toda minha carreira e rapidamente o resultado veio. Quero agradecer toda equipe pelo trabalho, meus patrocinadores, familiares e a A14 Management que vem me ajudando muito. Agora quero comemorar porque logo mais temos outros desafios na temporada".

