Alexander Jacoby é campeão da Asian Le Mans Series na classe LMP3

Alexander Jacoby conquistou o campeonato da Asian Le Mans Series neste domingo em Abu Dhabi. Foi a primeira competição do brasileiro de 16 anos de idade em protótipos e também seu primeiro título com carros de corrida.

Jacoby celebrou do box da equipe CLX Motorsport, uma vez que seu carro foi abalroado no final do stint do suíço Kevin Rabin e sofreu severos danos na suspensão esquerda. Faltava menos de uma hora das 4 previstas para a corrida final e a tripulação formada também pelo francês Paul Lanchere havia permanecido na liderança da prova depois de largar da pole em quase toda a prova.

Apesar de não ter recebido a bandeirada na pista, a campanha do protótipo #17 nas cinco corridas anteriores tinha assegurado uma boa margem na liderança da tabela de pontos e o trio integrado por Jacoby terminou o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

A trajetória do título teve início na Malásia com um terceiro lugar na primeira corrida e a vitória na corrida 2. Na sequência da campanha o trio terminou a primeira corrida em Dubai na quinta posição e subiu ao pódio com o terceiro lugar na segunda prova. Em Abu Dhabi, o #17 abriu o fim de semana com vitória na primeira corrida após receber a bandeirada em segundo lugar e ver o primeiro ser desclassificado por infração técnica.

Depois de triunfar em sua primeira competição com protótipos, Alexander Jacoby agora mira a European Le Mans Series e a Michelin Cup.

"Eu não tenho palavras para descrever o meu sentimento hoje. Ano passado decidi mudar dos monopostos para os carros fechados e a adaptação foi muito rápida. Foi uma ótima decisão que mudou toda minha carreira e rapidamente o resultado veio. Quero agradecer toda equipe pelo trabalho, meus patrocinadores, familiares e a A14 Management que vem me ajudando muito. Agora quero comemorar porque logo mais temos outros desafios na temporada".

