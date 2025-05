Augusto Farfus, Marcelo Tomasoni e Pedro Ibrahim representam o Brasil na disputa das 3 Horas de Monza, segunda etapa da temporada 2025 do GT World Challenge Endurance Cup. Os três pilotos integram diferentes equipes da BMW Motorsport e chegam confiantes para enfrentar um dos grids mais fortes do automobilismo internacional — com 59 carros confirmados para a prova deste domingo (1).

A montadora alemã aposta em um pacote competitivo, embora os olhares também estejam voltados para o BOP (Balance of Performance), sistema utilizado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para equilibrar a performance entre os diferentes modelos no campeonato. O BOP é definido com base em dados técnicos e telemetria das etapas anteriores, e pode influenciar diretamente no equilíbrio da disputa.

Marcelo Tomasoni, piloto bronze da BMW, vem ganhando destaque ao longo da temporada. Após uma sólida atuação em Paul Ricard (Fra), palco da primeira etapa do ano, foi reconhecido pela equipe como um dos cinco melhores bronzes do grid. A consistência e a rápida adaptação do brasileiro à categoria GT3 têm chamado atenção dentro do paddock, especialmente em um cenário tão competitivo como o do GT World.

“Tem sido um ano de extrema evolução e aprendizado. Cada quilômetro dentro do carro representa um passo muito grande. Estou focado em fazer um trabalho consistente e ter o Augusto (Farfus) como apoio tem facilitado demais”, destacou Tomasoni, que tem sua carreira gerenciada por Farfus.

O brasileiro, que no ano passado se tornou o primeiro piloto do país a vencer um campeonato da Porsche Cup na Europa, está bastante motivado para correr no traçado de 5,793 km e 10 curvas da pista italiana.

“Monza é uma pista especial para mim. Foi num teste aqui que acredito ter conquistado minha vaga na BMW. É uma pista onde me sinto confortável. A expectativa é de ganhar mais quilometragem, e claro, se tudo caminhar bem, dá até para sonhar com algo maior”, completou Tomasoni, que leva em seu BMW a força do agronegócio brasileiro, com os patrocínios da Gran 7 e Tortuga.

A expectativa da equipe também é positiva. Roberto Ravaglia, chefe da Ceccato Racing — equipe de fábrica da BMW e responsável pelo carro de Tomasoni — também comentou sobre o momento do piloto.

“O Marcelo conseguiu se adaptar às necessidades da equipe e de seus companheiros desde o primeiro teste. Ele está muito focado e determinado em aprender as técnicas de pilotagem para se tornar cada vez mais competitivo, e tenho certeza de que terá sucesso”, ressaltou o chefe da equipe.

A programação oficial para as 3 Horas de Monza começará com treinos nesta sexta-feira (30). No domingo, a largada da prova está prevista para as 15 horas (local, 10 horas de Brasília).

