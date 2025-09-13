Mesmo sem uma etapa de Fórmula 1 neste fim de semana, o tetracampeão Max Verstappen segue sendo a grande manchete dos portais de automobilismo pelo mundo. O holandês decidiu trocar os monopostos por uma aventura em um dos maiores desafios do esporte a motor mundial: o "inferno verde" do Nurburgring-Nordschleife.

O piloto da Red Bull está no circuito alemão para a rodada dupla da NLS (Nurburgring Langstrecken-Serie), o campeonato de endurance do Nordschleife, composto por dez etapas de provas de quatro horas de duração, sendo que, neste fim de semana, serão realizadas corridas no sábado e no domingo.

Verstappen corre neste sábado pela equipe Lionspeed GP, assumindo o volante do Porsche 718 Cayman GT4 CS na SP7, alternando stints do Cayman #89 na classe SP7 e outra do Cayman #980 na Cup 3.

Mas seu objetivo maior está no domingo. Depois de testar em uma Ferrari 296 GT3 com a equipe suíça Emil Frey Racing em Nordschleife em maio, sob o pseudônimo de Franz Hermann, Max agora dá o próximo passo. Para poder correr em Nordschleife com um carro GT3, a categoria mais rápida que corre nessa pista, todos os participantes precisam de uma licença de corrida especial: uma DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) Permit Nordschleife, visando correr com o carro de sua equipe na segunda prova.

O percurso de Verstappen começou ainda no sábado, completando o curso obrigatório de autorização na sexta-feira, preenchendo os últimos requisitos para poder disputar sua primeira corrida em Nordschleife.

O sábado de Verstappen começou de forma desafiadora. A classificação foi realizada com pista molhada. O tetracampeão fez o quali com o carro #980, da classe Cup3, enquanto seu companheiro, Chris Lulham, fez a sessão no #89 da classe SP7, os dois carros com os quais ele corre nesta primeira prova. Verstappen foi o sexto melhor colocado na classe, e o 27º na geral.

Já a largada da prova não foi das mais tranquilas. Por mais que Verstappen tenha aproveitado a chuva para equiparar sua performance à dos outros carros na classificação, a pista mais seca mostrou a realidade do holandês para hoje: por ainda não ter a licença oficial para correr no circuito alemão, seu Porsche está com limitação de potência, além de lastro para controle de performance, o que levou o #980 a cair na classificação no momento em que as luzes se apagaram.

Para além das limitações impostas pelo regulamento, Verstappen viveu ainda mais um drama na parte inicial da prova. Andando em décimo em sua classe, o holandês, que precisa completar pelo menos sete voltas em cada carro neste sábado, precisou ir aos boxes com problemas no freio.

