Endurance

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Brasileiro de 24 anos participará de prova australiana pela primeira vez

Redação Motorsport.com
Publicado:
SaveGram-app_3819332873636116463

(Reprodução Instagram / Dudu Barrichello)

Titular da Heart of Racing na IMSA SportsCar, Dudu Barrichello anunciou nesta terça-feira (27) que irá competir nas 12h de Bathurst, na Austrália. Esta será a terceira participação da equipe na prova e, em 2026, ela está programada para acontecer entre 13 e 15 de fevereiro. 

Leia também:

No último fim de semana, o filho de Rubens Barrichello estreou nas 24h de Daytona com o Aston Martin #27 da Heart of Racing, chegando a terceira colocação na classe GTD. Agora, ele correrá ao lado de Roman De Angelis, que também compete na IMSA, e do britânico Ian James. O trio irá dividir o Mercedes #27 na categoria Bronze em Bathurst. 

 

"Estou muito feliz por ter a oportunidade de correr em Bathurst neste ano. É ainda melhor por estar com uma formação tão forte, além de grandes amigos. Sempre quis encarar esse desafio e sou muito grato por finalmente poder fazê-lo", falou Barrichello. "Também nunca estive na Austrália, então isso vai ser igualmente incrível. Mal posso esperar para dividir o carro pela primeira vez com Roman e Ian". 

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

