Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing
Brasileiro de 24 anos participará de prova australiana pela primeira vez
(Reprodução Instagram / Dudu Barrichello)
Titular da Heart of Racing na IMSA SportsCar, Dudu Barrichello anunciou nesta terça-feira (27) que irá competir nas 12h de Bathurst, na Austrália. Esta será a terceira participação da equipe na prova e, em 2026, ela está programada para acontecer entre 13 e 15 de fevereiro.
No último fim de semana, o filho de Rubens Barrichello estreou nas 24h de Daytona com o Aston Martin #27 da Heart of Racing, chegando a terceira colocação na classe GTD. Agora, ele correrá ao lado de Roman De Angelis, que também compete na IMSA, e do britânico Ian James. O trio irá dividir o Mercedes #27 na categoria Bronze em Bathurst.
"Estou muito feliz por ter a oportunidade de correr em Bathurst neste ano. É ainda melhor por estar com uma formação tão forte, além de grandes amigos. Sempre quis encarar esse desafio e sou muito grato por finalmente poder fazê-lo", falou Barrichello. "Também nunca estive na Austrália, então isso vai ser igualmente incrível. Mal posso esperar para dividir o carro pela primeira vez com Roman e Ian".
DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários