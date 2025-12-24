Todas as categorias

Endurance

Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3

Acordo foi fechado de maneira plurianual a partir do próximo ano

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Verstappen Racing

A Verstappen Racing, equipe de Max Verstappen na GT3, fechou acordo de parceria com a Mercedes-AMG a partir de 2026 para vários anos.

Leia também:

A Verstappen Racing competirá em ambas as etapas do GT World Challenge Europe como parte da parceria, correndo com um único Mercedes-AMG GT3 em cada categoria. Na Sprint Cup do GTWCE, o piloto de corrida simulada Chris Lulham retornará para uma segunda temporada, formando uma equipe com Daniel Juncadella, contratado pela Genesis Hypercar.

Como aconteceu em 2025, a equipe será operada pela 2 Seas Motorsport, uma equipe anglo-bahranita dirigida pelo amigo íntimo de Verstappen, Nick Cristofaro.

Lulham e Juncadella também liderarão o programa da Verstappen Racing na Endurance Cup, onde terão a companhia do piloto de fábrica da Mercedes, Jules Gounon, em uma equipe de três pilotos.

A mudança para as máquinas da Mercedes ocorre depois que Verstappen testou um AMG GT3 em um ambiente privado em Estoril no início deste mês.

Este ano, sua equipe correu com um Aston Martin Vantage GT3 na Sprint Cup, enquanto apoiava Lulham em uma Ferrari 296 GT3 inscrita por Emil Frey na Endurance Cup.

#31 Emil Fray Racing Ferrari 296 GT3: Max Verstappen, Christopher Lulham

Ferrari 296 GT3 #31 da Emil Frey Racing: Max Verstappen, Christopher Lulham

Foto de: Jan Brucke/VLN

"Estamos muito satisfeitos com o fato de a Verstappen Racing ter escolhido competir no GT World Challenge Europe com um Mercedes-AMG GT3", disse Stefan Wendl, chefe de corridas de clientes da Mercedes.

"O projeto conta com o apoio da 2 Seas Motorsport, uma equipe muito experiente que já obteve inúmeros sucessos e títulos de campeonatos com nosso carro".

"Portanto, estamos muito satisfeitos com esse projeto extremamente ambicioso e promissor, com participação de alto nível nos programas Sprint e Endurance do GT World Challenge Europe".

Verstappen está de olho em uma participação nas 24 Horas de Nurburgring como piloto no próximo ano, com a Winward, equipe estabelecida da Mercedes GT, considerada sua principal escolha para o clássico de Eifel.

O piloto de 28 anos venceu em sua estreia na NLS em setembro, correndo na Ferrari 296 GT3 de Emil Frey com Lulham.

