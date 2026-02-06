Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título
Piloto de apenas 16 anos agenciado pela A14 Management tem um ponto de vantagem sobre o segundo colocado
Neste final de semana Alexander Jacoby disputa a etapa de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series, no circuito de Yas Marina. O piloto agenciado pela A14 Management, de propriedade de Fernando Alonso, lidera o campeonato somando 69 pontos, um a mais que o segundo colocado.
Jacoby compete pela CLX Motorsport e divide o carro com o francês Paul Lanchere e o suiço Kevin Rabin. O trio do Ligier #17 venceu uma prova e subiu ao pódio em três das quatro corridas disputadas até agora.
O circuito de Yas Marina é utilizado pela Fórmula 1 e será palco da etapa final da ALMS. Com 5.281 metros de extensão e 16 curvas a pista será o palco de duas corridas com quatro horas de duração em que os pilotos terão o desafio de pilotar de dia e a noite.
A programação prevê qualificação e a primeira prova no sábado, no domingo será disputada a corrida que encerra a competição asiática.
