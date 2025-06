Marcelo Tomasoni inicia preparação para as 24 Horas de Spa

Em uma das semanas mais marcantes de sua trajetória no automobilismo europeu, Marcelo Tomasoni voltou a competir pela equipe alemã Proton Huber Competition na Porsche Carrera Cup — prova preliminar oficial das 24 Horas de Le Mans, disputada quinta-feira passada (12) — e conquistou um impressionante 17º lugar entre 71 carros no grid.

A participação marcou o retorno do piloto brasileiro à equipe com a qual foi campeão em 2024. O convite especial para Le Mans coroou um mês decisivo na carreira de Tomasoni, que também somou seus primeiros pontos no GT World Challenge Europe pela BMW na etapa de Monza (Ita).

“Foi uma experiência extraordinária. Le Mans é um lugar único. Ter essa oportunidade, com esse nível de competição, foi algo que nunca vou esquecer”, afirmou o piloto, que com sua colocação conquistou o melhor resultado de um brasileiro nesta prova.

De volta à Monza, Tomasoni terá duas semanas de preparação intensa para o maior desafio do ano: as 24 Horas de Spa, terceira etapa do GT World Challenge Endurance Cup de 2025, que será disputada dias 28 e 29. A corrida é considerada a mais importante da temporada e pode ser determinante para os próximos passos de sua jornada com a BMW Motorsport.

“Sem dúvida, será a prova mais importante da minha vida. Serei analisado de perto pela BMW, e quero chegar o mais pronto possível”, completou Tomasoni, que leva em seu BMW a força do agronegócio brasileiro, com os patrocínios da Gran 7 e Tortuga.

Com o bom resultado em Le Mans e uma preparação dedicada para Spa, Tomasoni vive um momento crucial em sua ascensão no cenário internacional do GT3.

O brasileiro inicia os preparativos em Spa na terça-feira que vem, dia 24, com o teste para os pilotos Bronze. Na quinta (26), acontecem os treinos livres e classificatórios, com a Superpole na sexta (27). No sábado (28), a prova terá sua largada às 16h30 (local, 11h30 de Brasília). A disputa poderá ser acompanhada ao vivo pelo site: https://www.gt-world-challenge-europe.com/watch-live

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Itália:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!