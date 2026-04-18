Piloto morre na corrida classificatória para 24 Horas de Nurburgring; prova de sábado é cancelada
Juha Miettinen, de 66 anos, se envolveu em um acidente gravíssimo e não resistiu
A primeira corrida classificatória para as 24 Horas de Nurburgring foi cancelada após Juha Miettinen, piloto sueco de 66 anos que corria com o BMW 325i #121, não resistir aos ferimentos após um gravíssimo acidente envolvendo múltiplos carros.
Em um comunicado, feito às 20h no horário local, a direção de prova anunciou a morte do piloto sueco, que a corrida de sábado seria cancelada e que as atividades de pista voltarão no domingo, conforme a programação preestabelecida.
As corridas classificatórias para as 24 Horas de Nurburgring fazem parte da NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) e contam com a participação do tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, que correrá na prova de endurance de Nordschleife.
O que aconteceu no acidente?
O acidente ocorreu na terceira volta da corrida, na saída da Klostertal, na curva à direita próxima à entrada da seção íngreme. Um total de sete veículos se envolveram no acidente.
Os carros afetados foram #27 (Wahl/Rönnefarth/Dumarey/Böckmann, Aston Martin Vantage AMR GT3), #111 (Becker/Spölgen, BMW 325i E90), #121 (Miettinen/Berghult, BMW 325i e90), #410 (Croci/Larbi/Ackermann/Le Bihan, Porsche Cayman GTS), #448 (Klinkmüller/Beckwermert, Porsche Cayman CM12), #503 (Tamm/Egger/Hökfelt, Toyota Supra) e #992 (Griesemann/Griesemann/Adorf/Holzer, Porsche 911 GT3 Cup Manthey 992.1).
O acidente bloqueou a pista na curva na entrada da seção íngreme, causando um engarrafamento de veículos. Posteriormente, vários carros foram conduzidos de volta aos boxes, na direção contrária à da corrida, pela Nordschleife.
Ainda não há informações confirmadas sobre a causa do acidente. Um possível derramamento de óleo pode ter levado ao acidente envolvendo os sete veículos.
No momento da interrupção, os pole position no BMW Gamota #23 (Zsigo/Kranz/Jahn) lideravam à frente do Lamborghini Abt #84 (Engstler/Bortolotti/Niederhauser) e do Mercedes Schnitzelalm #11 (Heyer/Härtling/Fitje). No entanto, devido ao cancelamento, a corrida não terá resultado válido.
Veja o comunicado na íntegra:
"Durante a primeira corrida de hoje das classificatórias da ADAC 24h de Nürburgring, ocorreu um grave acidente envolvendo sete competidores nas primeiras voltas. Após a colisão entre vários veículos, a direção de prova interrompeu imediatamente a corrida para permitir a realização de extensas operações de resgate e remoção dos veículos".
"Apesar da chegada imediata dos serviços de emergência, os paramédicos não conseguiram salvar o piloto envolvido, Juha Miettinen (BMW 325i, #121), após ele ter sido retirado do veículo; o piloto faleceu no Centro Médico depois que todas as tentativas de reanimação se revelaram infrutíferas".
"A corrida não será retomada no sábado à noite. Os pensamentos de todos os envolvidos nas 24 Horas de Nürburgring estão com a família enlutada de Juha Miettinen".
"Será realizado um minuto de silêncio em memória do falecido competidor de automobilismo durante a formação do grid para a corrida de domingo, às 13h [horário europeu]".
A equipe do Motorsport.com Brasil lamenta o falecimento de Juha Miettinen, e se solidariza com seus familiares pela perda.
