Pipo Massa vai disputar a Asian Le Mans Cup

Pipo Massa vai correr na Asian Le Mans Cup, campeonato de endurance multiclasse, que conta com protótipos LMP3 e GT3, e funciona como pré-temporada para a Michellin Le Mans Cup 2027.

A competição já começa em 15 de novembro, com a primeira etapa disputada no circuito de Paul Ricard, na França. As outras duas rodadas vão acontecer em 2027 em Jerez de la Frontera, na Espanha, e em Portimão, em Portugal.



O filho do ex-Fórmula 1 e piloto da Stock Car Felipe Massa vai dividir o cockpit do protótipo LMP3 #19 da equipe 23 Events / AF Course com o americano Grant Mitchell.



“É mais uma grande oportunidade que tenho neste meu começo de carreira de conhecer novos carros e competições, que espero aproveitar da melhor maneira e aprender bastante para seguir me desenvolvendo como piloto”, disse Pipo.



Ainda neste fim de ano, Pipo vai correr também as duas etapas decisivas da Porsche Cup Brasil, uma sprint e uma endurance (esta última em parceria com o pai), brigando pelo título em ambas na categoria rookie.

Confira o calendário da Asian Le Mans Cup:

1ª etapa – 15 de novembro: Paul Ricard (França)

2ª etapa – 17 de janeiro: Jerez de la Frontera (Espanha)

3ª etapa – 21 de fevereiro: Portimão (Portugal)

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!