Pipo Massa vai disputar a Asian Le Mans Cup
A primeira das três etapas será em 15/11, em Paul Ricard, na França
Foto de: Divulgacao
Pipo Massa vai correr na Asian Le Mans Cup, campeonato de endurance multiclasse, que conta com protótipos LMP3 e GT3, e funciona como pré-temporada para a Michellin Le Mans Cup 2027.
A competição já começa em 15 de novembro, com a primeira etapa disputada no circuito de Paul Ricard, na França. As outras duas rodadas vão acontecer em 2027 em Jerez de la Frontera, na Espanha, e em Portimão, em Portugal.
O filho do ex-Fórmula 1 e piloto da Stock Car Felipe Massa vai dividir o cockpit do protótipo LMP3 #19 da equipe 23 Events / AF Course com o americano Grant Mitchell.
“É mais uma grande oportunidade que tenho neste meu começo de carreira de conhecer novos carros e competições, que espero aproveitar da melhor maneira e aprender bastante para seguir me desenvolvendo como piloto”, disse Pipo.
Ainda neste fim de ano, Pipo vai correr também as duas etapas decisivas da Porsche Cup Brasil, uma sprint e uma endurance (esta última em parceria com o pai), brigando pelo título em ambas na categoria rookie.
2ª etapa – 17 de janeiro: Jerez de la Frontera (Espanha)
3ª etapa – 21 de fevereiro: Portimão (Portugal)
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil terá nova representante feminina no grid: Antonella Bassani estreia pela Full Time Sports
F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"
F1: Mercedes adia estreia de unidade de potência atualizada; novidade pode chegar em São Paulo
F1: Bortoleto, Lindblad e Colapinto trocam componentes do motor e tomam punição de grid em Austin
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários