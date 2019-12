A FIA homenageou Raul Boesel e outros 28 campeões mundiais de endurance nesta segunda-feira em evento em uma de suas sedes, em Paris. Todos eles foram imortalizados no Hall da Fama da entidade, que já tem os 33 campeões mundiais de F1 e 17 de rali.

O brasileiro, com passagens pela F1 e Indy, foi campeão mundial da World Sportscar Championship de 1987, com cinco vitórias, sendo elas em Jerez (Espanha), Silverstone (Inglaterra), Brands Hatch (Inglaterra), Nurburgring (Alemanha) e em Spa-Francorchamps (Bélgica), somando ao todo 127 pontos, com o Jaguar XJR-8, na classe C1.

Jacky Ickx, Stefan Bellof, Martin Brundle, Teo Fabi, Derek Warwick, Allan McNish, Tom Kristensen, Mark Webber, Fernando Alonso, entre outros foram lembrados pelos serviços prestados.

“Depois de 32 anos, quando pilotei para a equipe Silk Cut Jaguar, é um reconhecimento que vou levar para o resto da vida”, disse Boesel, que ainda disputou as temporadas de 1982 e 1983 na F1.

“Todos os campeões dessa modalidade foram homenageados, inclusive muitos que eram meus heróis no automobilismo na minha juventude. Hans Stuck, Derek Bell e tantos outros pilotos que eu nunca imaginaria que estariam sendo homenageados junto comigo. É uma honra estar ao lado de grandes campeões do automobilismo”, completou Boesel.

Confira imagens da festa

Galeria Lista Raul Boesel é induzido ao Hall da Fama da FIA 1 / 10 Foto de: FIA Stefan Bellof 2 / 10 Foto de: FIA Raul Boesel é induzido ao Hall da Fama da FIA 3 / 10 Foto de: FIA Mark Webber 4 / 10 Foto de: FIA Jean Todt 5 / 10 Foto de: FIA Jacky Ickx 6 / 10 Foto de: FIA Fernando Alonso e Sebastien Buemi 7 / 10 Foto de: FIA Fernando Alonso e Brendon Hartley 8 / 10 Foto de: FIA Andre Lotterer 9 / 10 Foto de: FIA Foto oficial da FIA World Endurance Champions 10 / 10 Foto de: FIA

Confira as imagens da premiação do brasileiro