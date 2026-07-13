Rossi quer obter licença para as 24h de Nürburgring ainda em 2026

Heptacampeão da MotoGP e, nos últimos anos, piloto de categorias GT, Valentino Rossi quer, ainda este ano, obter a permissão especial para poder correr em Nurburgring e participar da prova de 24h, a mesma disputada por Max Verstappen em maio.

O Motorsport-Total, publicação irmã do Motorsport.com, soube de uma fonte segura que o piloto oficial da BMW e sua gestão procuram uma data para participar em uma das provas da NLS (Nürburgring Langstrecken-Series), campeonato de endurance do 'Inferno Verde', deste ano.

A condição para a participação é que ela seja feita com um veículo BMW e o efeito publicitário seria maior com um M2 Racing, novo modelo de entrada da divisão de carros de corrida da marca.

O carro entrega 313cv por meio do motor quatro cilindros B48 e pesa 1.498kg. Com isso, apresenta uma relação peso-potência de aproximadamente 4,8 kg por cavalo. Como o limite para a Permissão B é superior a 4,2 kg por cavalo, o M2 Racing pode ser utilizado com essa categoria. Carros com uma relação peso-potência inferior exigem a Permissão A.

A 'Permissão' funciona como uma espécie de "carteira de habilitação para Nordschleife", complementar à licença de competição. Com ela, Rossi poderá disputar as 24 Horas de Nürburgring de 2027 em um carro GT3, desde que cumpra todos os requisitos.

Ainda não está definido por qual equipe ele disputará a corrida necessária para obter a permissão. O BMW M2 Racing faz parte da frota de todas as equipes tradicionalmente especializadas nesse tipo de preparação, como FK Performance, Sorg Rennsport, Adrenalin Motorsport, W&S Motorsport e Bonk Motorsport.

Simplificação para obter a Permissão

Desde a simplificação para obter da Permissão nos últimos meses, Rossi precisa apenas de um resultado e de oito voltas em uma etapa da NLS ou nos treinos classificatórios das 24 Horas de Nürburgring. Além disso, não pode cometer nenhuma infração durante a corrida.

A flexibilização das regras foi bem recebida pelo italiano. Durante as 24 Horas de Spa, ao ser questionado sobre uma possível participação em Nürburgring, Rossi afirmou: "Estamos conversando com a BMW para organizar tudo isso. As 24 Horas de Nürburgring certamente estão na minha lista de desejos e espero que possamos fazer isso acontecer junto com a BMW".

A Permissão (oficialmente chamada de DPN — DMSB Permit Nordschleife) sempre foi o principal obstáculo no caminho de Rossi para participar das 24 Horas de Nürburgring. Desde que migrou para as competições de GT3 em 2022, a ADAC Nordrhein vinha tentando levar o astro italiano para a região de Eifel, onde fica o lendário circuito alemão.

Valentino Rossi ist für die Saison 2026 in die GTWC Europe zurückgekehrt Foto: SRO/JEP

No entanto, o italiano recusou a participação devido aos regulamentos para obter a Permissão, que durante muito tempo foram significativamente mais rigorosos do que são hoje. Em fevereiro de 2026, porém, Rossi mudou o discurso em relação a Nürburgring à margem das 12 Horas de Bathurst e falou expressamente em querer correr um dia na Eifel, sem mencionar a obtenção da licença como um grande obstáculo.

1000 km de Suzuka ou dobradinha da NLS?

Além da equipe, também é preciso esclarecer quando um eventual compromisso no Eifel deve acontecer, já que o italiano disputa neste ano toda a temporada do GT-World-Challenge (GTWC) Europe — tanto na Sprint Cup quanto na Endurance Cup.

O primeiro problema de agenda surge em 1º de agosto, na corrida das 6 horas do ADAC Ruhr-Pokal, porque, ao mesmo tempo, a Sprint Cup acontece em Magny-Cours. A segunda colisão de datas ainda é incerta: nos dias 12 e 13 de setembro está programada uma dobradinha da NLS, com a corrida de longa distância Reinoldus e o Barbarossapreis, ambas com duração de 4 horas. Porém, no mesmo fim de semana, acontece a corrida de 1000 km de Suzuka, válida pelo Intercontinental GT Challenge (IGTC), e Rossi tem essa corrida há muito tempo em sua lista de desejos e quer muito disputá-la.

No entanto, a participação em Suzuka ainda está em aberto, uma vez que a BMW queria primeiro avaliar a situação do campeonato na IGTC. Como as 24 Horas de Spa contam para a IGTC, a marca teve de aguardar pelo resultado obtido aí.

Atualmente, Rossi está em 9.º lugar, com 23 pontos. O líder da classificação, Maro Engel, já soma 68 pontos, mas não participará em mais nenhuma corrida da IGTC devido a conflitos de calendário com o DTM. Os pilotos da BMW mais bem classificados são Max Hesse (38 pontos) e Dan Harper (26 pontos).

Der BMW M2 Racing wäre das ideale Permit-Auto für Rossi Foto: ADAC Motorsport

Na classificação de construtores, a BMW está em terceiro lugar, com 67 pontos, atrás da líder Porsche, com 92 pontos, e da Mercedes-AMG, com 84 pontos. Por isso, apesar do desejo do italiano de participar, é perfeitamente possível que a BMW aposte em Hesse e Harper, apoiados por outros pilotos oficiais com classificação Platina. Rossi admitiu que, depois das 24 Horas de Spa, falará com a direção da BMW e com a Team WRT. Assim, é possível que ele tenha de adiar o sonho de Suzuka por um ano.

Do lado da NLS há um fator de atração: a jornada dupla seria uma oportunidade extremamente tentadora para duplicar as chances de obter a Permissão caso algo dê errado em um dos dias, especialmente diante do clima imprevisível do Nürburgring-Nordschleife.

Isso porque a única outra data possível seria 10 de outubro, com a final de temporada da NLS10, que não coincide com outros eventos do GTWC. É verdade que nesse mesmo dia acontece a final de temporada do IGTC em Indianápolis, mas Rossi já deixou claro que não irá defender o título conquistado no ano anterior. Ou seja, agora é preciso fazer uma escolha: disputar o IGTC e correr o risco de pegar, em 10 de outubro, uma corrida com as instabilidades climáticas típicas do outono? Ou apostar no seguro, participar da dobradinha e, eventualmente, já estrear com um carro GT3 na final?

A temporada de 2027 também não deixará muito tempo para preparação, pois as etapas da NLS voltam a coincidir repetidamente com as corridas de abertura do GTWC.

Verstappen e Rossi na mesma corrida?

Rossi está atualmente em seu quinto ano como piloto de GT3 e vem mostrando atuações interessantes, especialmente se considerarmos sua classificação de piloto pela FIA, com status Prata. Ainda assim, ele se arrisca a competir nas categorias mais altas contra pilotos com classificações Ouro e Platina.

Em 2026, ele retornou ao GT-World-Challenge (GTWC) Europe após dois anos no Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Como agora não tem mais compromissos globais, ele pode se concentrar nos eventos mais importantes.

Depois de Max Verstappen, Valentino Rossi já é o segundo grande nome do automobilismo a se aventurar nas 24 Horas do Nürburgring. Um sonho, claro, seria ter os dois competindo ao mesmo tempo na mesma corrida e Verstappen já sinalizou a possibilidade de novas participações nas 24 Horas, desde que se encaixem no calendário da F1.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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