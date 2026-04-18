Verstappen presta condolências à família de piloto que morreu após acidente em Nurburgring
Tetracampeão mundial usou suas redes sociais para mandar uma mensagem pública aos familiares de Juha Miettinen
Max Verstappen usou as redes sociais neste sábado para mandar solidariedade à família do piloto Juha Miettinen que faleceu em decorrência de ferimentos causados por uma batida entre sete pilotos durante a corrida classificatória para as 24 horas de Nürburgring.
O tetracampeão mundial de Fórmula 1 usou seu perfil para prestar condolências aos familiares do piloto de 66 anos.
"Chocado com o que aconteceu hoje... O automobilismo é algo que todos amamos, mas em momentos como este, ele nos lembra o quão perigoso pode ser. Meus mais sinceros sentimentos à família e aos entes queridos de Juha."
O acidente que matou Juha, ocorreu na terceira volta da corrida, na saída da Klostertal, na curva à direita próxima à entrada da seção íngreme. Um total de sete veículos se envolveram no ocorrido.
A batida bloqueou a pista na curva na entrada do trecho de subida, causando um engarrafamento de veículos. Posteriormente, vários carros foram conduzidos de volta aos boxes, na direção contrária à da corrida, pela Nordschleife.
Ainda não há informações confirmadas sobre o motivo que levou os pilotos a se acidentarem. Um possível derramamento de óleo pode ter sido a causa.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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