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Endurance

Verstappen presta condolências à família de piloto que morreu após acidente em Nurburgring

Tetracampeão mundial usou suas redes sociais para mandar uma mensagem pública aos familiares de Juha Miettinen

Redação Motorsport.com
Editado:
Formel-1-Experte: Max Verstappen "richtet ziemlich viel Schaden an"

Max Verstappen usou as redes sociais neste sábado para mandar solidariedade à família do piloto Juha Miettinen que faleceu em decorrência de ferimentos causados por uma batida entre sete pilotos durante a corrida classificatória para as 24 horas de Nürburgring. 

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O tetracampeão mundial de Fórmula 1 usou seu perfil para prestar condolências aos familiares do piloto de 66 anos. 

"Chocado com o que aconteceu hoje... O automobilismo é algo que todos amamos, mas em momentos como este, ele nos lembra o quão perigoso pode ser. Meus mais sinceros sentimentos à família e aos entes queridos de Juha."

O acidente que matou Juha, ocorreu na terceira volta da corrida, na saída da Klostertal, na curva à direita próxima à entrada da seção íngreme. Um total de sete veículos se envolveram no ocorrido.

A batida bloqueou  a pista na curva na entrada do trecho de subida, causando um engarrafamento de veículos. Posteriormente, vários carros foram conduzidos de volta aos boxes, na direção contrária à da corrida, pela Nordschleife.

Ainda não há informações confirmadas sobre o motivo que levou os pilotos a se acidentarem. Um possível derramamento de óleo pode ter sido a causa.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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