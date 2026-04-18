Max Verstappen usou as redes sociais neste sábado para mandar solidariedade à família do piloto Juha Miettinen que faleceu em decorrência de ferimentos causados por uma batida entre sete pilotos durante a corrida classificatória para as 24 horas de Nürburgring.

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 usou seu perfil para prestar condolências aos familiares do piloto de 66 anos.

"Chocado com o que aconteceu hoje... O automobilismo é algo que todos amamos, mas em momentos como este, ele nos lembra o quão perigoso pode ser. Meus mais sinceros sentimentos à família e aos entes queridos de Juha."

O acidente que matou Juha, ocorreu na terceira volta da corrida, na saída da Klostertal, na curva à direita próxima à entrada da seção íngreme. Um total de sete veículos se envolveram no ocorrido.

A batida bloqueou a pista na curva na entrada do trecho de subida, causando um engarrafamento de veículos. Posteriormente, vários carros foram conduzidos de volta aos boxes, na direção contrária à da corrida, pela Nordschleife.

Ainda não há informações confirmadas sobre o motivo que levou os pilotos a se acidentarem. Um possível derramamento de óleo pode ter sido a causa.

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