Verstappen sofre com problemas no carro e Audi vence segunda corrida de classificação para 24 Horas de Nurburgring
Scherer-Phx resistiu ao ataque de Abt na prova que antecede a corrida de 24 horas, enquanto o tetracampeão da F1 ficou parado nos boxes por longo período
Christopher Haase, Ben Green e Alexander Sims venceram a segunda corrida classificatória para as 24 Horas de Nurburgring, no domingo (19) com o Audi R8 LMS GT3 #16 da equipe Scherer-Phx, enquanto o Mercedes #3 da Winward pilotado por Max Verstappen e Lucas Auer teve problemas e ficou parado nos boxes por um longo período, o que fez o holandês terminar no fundo do grid.
Após quatro horas de corrida, o trio do #16 cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 28s024 sobre o Abt-Lamborghini #84 (Engstler/Bortolotti/Niederhauser).
O terceiro lugar ficou com o Porsche Manthey #911 “Grello” (Preining/Campbell), que teve que se defender dos ataques do Mercedes Winward #80 (Engel/Schiller/Stolz) na fase final da corrida. Uma penalidade de 32 segundos por não cumprir o tempo mínimo de parada nos boxes impediu a equipe AMG de alcançar um resultado melhor.
O piloto de Fórmula 1 liderou a fase inicial, realizou algumas ultrapassagens espetaculares e, assim como na primeira prova da temporada da categoria (NLS 2), viveu um grande duelo com Haase, da Audi.
No entanto, após dez voltas, Verstappen teve que entrar nos boxes de forma não planejada devido a uma avaria no splitter dianteiro. O reparo durou cerca de 25 minutos, o que deixou a equipe fora da disputa. Auer voltou mais tarde à pista para dar algumas voltas de teste como preparação para a corrida de 24 Horas, que acontece nos dias 14 a 17 de maio.
Assim que o carro de Verstappen deixou de ser um rival, o Audi da Scherer-Phx liderou a corrida quase ininterruptamente. Enquanto isso, o Lamborghini da Abt conseguiu reduzir a diferença para apenas dez segundos. No entanto, na última hora de corrida, Ben Green acelerou e conquistou finalmente a vitória.
Antes da corrida, um minuto de silêncio foi feito para homenagear Juha Miettinen, piloto finlandês de 66 anos que morreu após um acidente que envolveu múltiplos carros na corrida de sábado.
