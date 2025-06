O top qualifying para a corrida de 24 Horas de Nürburgring 2025 foi interrompido com bandeira vermelha após um grave acidente de Laurens Vanthoor. O belga perdeu o controle do Porsche #16 da equipe Scherer-Phx (Niederhauser/Vanthoor/Feller) na seção de alta velocidade Schwedenkreuz e colidiu na parte do circuito chamada Aremberg.

Vanthoor conseguiu deixar os destroços do carro por conta própria, mas em seguida sentou-se visivelmente atordoado na mureta de proteção. Um exame no Centro Médico é obrigatório em casos como esse.

Atualização 14:50: Após exames rigorosos realizados pela equipe médica, com a presença de médicos da Porsche, Laurens Vanthoor foi declarado ileso.

Atualização 15:44: A equipe confirmou agora que o Porsche #16 foi retirado da corrida. Não será construído um novo chassi.

Atualização 18:50: No início da noite, Laurens Vanthoor comentou sobre seu acidente pela primeira vez no canal do Instagram da equipe. "Já tive dias muito melhores", diz o belga, que certamente está chateado. Ele afirmou ainda que “certamente vai sentir as consequências do acidente nos próximos dias”.

"Foi um daqueles acidentes em que você pensa por um momento que poderia ter sido diferente", admite Vanthoor. "Mas, em princípio, está tudo bem, exceto pelo fato de que a corrida acabou para nós, o carro está quebrado. Não é o que você quer."

Quando perguntado se foi o pior acidente de sua carreira até o momento, o piloto da Porsche responde claramente, mas com um sorriso: "Sim, acho que sim."

Ainda não está claro se a Scherer Sport PHX participará da corrida com outro Porsche, possivelmente com um novo chassi. Uma decisão sobre isso deve ser tomada em breve.

O acidente teve início na região de Schwedenkreuz: o Porsche 911 GT3 R (992) saiu de traseira ao passar por uma elevação, por motivos ainda desconhecidos. Vanthoor tentou corrigir, mas de repente os pneus dianteiros voltaram a ter aderência — o carro puxou para a direita, saiu da pista e rodou.

Particularmente crítico: o carro, ao deslizar de lado, cruzou uma via de acesso e chegou a sair levemente do chão. O capotamento não aconteceu, mas, por estar no ar, o carro não pôde desacelerar de forma eficaz e colidiu quase sem redução de velocidade contra a barreira de proteção.

No ponto do impacto não havia pilhas de pneus, de modo que a colisão ocorreu diretamente contra a barreira de aço. A barreira suportou o impacto e lançou o Porsche de volta para a caixa de brita.

O veículo se despedaçou em várias partes, mas a célula de segurança cumpriu a função.

