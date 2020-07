AO VIVO: Assista à etapa de Nurburgring da Porsche Esports Sprint Challenge

A Porsche Esports Sprint Challenge abriu sua temporada reservando altas emoções em Interlagos. Com duas corridas movimentadas, a primeira etapa coroou Felipe Iazzetti e Raphael De Leo como os grandes vencedores da abertura do campeonato.

De Leo saiu de Interlagos como líder geral da pontuação, seguido de perto pelos quatro primeiros colocados. São apenas oito pontos de diferença entre eles.

Nesta quarta (15) às 21h a Porsche Esports Sprint Challenge apresenta sua segunda luz verde do ano, dessa vez em terras virtuais germânicas, no circuito de Nurburgring em versão GP, palco de diversas etapas da F1 ao longo dos últimos anos.

A Porsche Esports Sprint Challenge corre com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport e todos os carros têm o mesmo setup, um ingrediente extra na disputa, pois a performance é rigorosamente igual. Ou seja: é uma disputa de pilotos, não de carros.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

