AO VIVO: Assista à etapa de Spa-Francorchamps da Porsche Esports Carrera Cup

O destino dessa semana da Porsche Esports Carrera Cup é a Bélgica, mais precisamente um dos traçados mais famosos do esporte a motor mundial: Spa-Francorchamps.

Os 40 principais pilotos do automobilismo virtual nacional, liderados por Jeff Giassi, colocam seus 911 GT3 Cup à prova.

Os postulantes ao título começam a acelerar suas máquinas às 21h para colocaram a liderança de Jeff Giassi, o representante brasileiro no mundial de AV da Porsche, em jogo.

Na etapa anterior, em Barcelona, o piloto do carro #7 mostrou que não está para brincadeira. Giassi dominou as ações no circuito catalão e espera manter o mesmo desempenho para o traçado belga.

A lendária pista belga conta com 7.004 metros de extensão, com longas retas e chicanes desafiadoras. O circuito é a casa do GP da Bélgica de Fórmula 1 desde 1950, um dos traçados mais antigos e com mais história no mundo do esporte a motor.

