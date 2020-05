AO VIVO: Assista à Seletiva da Crown Racing em automobilismo virtual

Depois do sucesso na prova de Interlagos no iRacing na semana passada, o processo seletivo das equipes Crown e W2 Racing para recrutar os dois primeiros pilotos oficiais de automobilismo virtual de uma organização da Stock Car prossegue nesta terça-feira. A pista novamente será a de Interlagos, mas a plataforma agora é o Automobilista, simulador que conta com os carros da principal categoria do esporte a motor no Brasil.

O servidor ficou aberto durante uma semana para treinos e novamente a participação foi expressiva. Nada menos que 325 competidores aceleraram pelas 26 vagas na final. O grid foi composto pelos mais rápidos e eles vão disputar duas provas.

A programação consiste em 15 minutos de treino classificatório e uma prova de 50 minutos, com uma parada para pit stop. Aplica-se a pontuação da Stock Car, e o vencedor é quem acumular mais pontos nas duas etapas.

A tomada de tempo tem início às 20h45, com a largada programada para 21h.

