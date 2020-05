A Crown Racing, equipe da Stock Car, está realizando processo seletivo para encontrar dois pilotos para o mundo dos eSports. A equipe, que conta com o apoio da Shell, é a primeira da Stock a se aventurar no automobilismo virtual, em parceria com a W2 Racing, que compete na Stock Light. Serão selecionados dois pilotos em duas plataformas diferentes: Automobilista e iRacing.

Mais de 300 pessoas se inscreveram para o desafio e após treinos livres, apenas 40 se sobressaíram para o primeiro de quatro desafios que acontecem nas próximas semanas.

Nesta terça-feira, no Autódromo virtual de Interlagos, os pilotos trocarão tinta na plataforma iRacing, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com. Confira:

