AO VIVO: Assista à última etapa da Tríplice Coroa do automobilismo virtual

Depois dos desafios na Indy 500 e em Le Mans, a Tríplice Coroa Virtual disputará sua etapa de encerramento nesta noite, com uma rodada dupla de F1. Como a pista de Mônaco não existe no simulador do campeonato (iRacing), os pilotos elegeram a lendária e desafiadora pista de Spa-Francorchamps como palco da grande final. O torneio beneficente reunirá mais uma vez grandes pilotos do automobilismo mundial, que aceleram tanto no real, quanto no virtual.

Pela primeira vez no campeonato, a etapa será disputada em rodada dupla e terá carros de Fórmula 1: o Williams FW31, utilizado pela equipe inglesa na temporada de 2009 na F1.

As competições vem reunindo grandes nomes do automobilismo, como Felipe Massa, que estará presente no grid em Spa, Rubens Barrichello, Felipe Drugovich, Dudu Barrichello, Gabriel Casagrande , Miguel Paludo, Kiko Porto, Felipe Baptista, Beto Monteiro, Gustavo Ariel, Lucas Kohl, Pedro Cardoso, Luiz Floss, Alberto Cattucci, Ike Ramos, Gerson Campos e Nonô Figueiredo.

A última etapa da Tríplice Coroa definirá o grande campeão do torneio com carros de Fórmula 1 a partir das 20h (horário de Brasília).

PODCAST: A Williams tem salvação?