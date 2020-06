Neste domingo, temos mais um grande evento de eSport antes do retorno da Fórmula 1 na próxima semana. 16 pilotos do mundo real irão competir na plataforma Assetto Corsa na primeira edição virtual da Corrida dos Campeões (CdC), evento realizado em parceria com o Motorsport Games.

Os 16 pilotos foram divididos em quatro grupos, com o primeiro tendo Stoffel Vandoorne, piloto da Mercedes na Fórmula E, Louis Deletraz, que recentemente venceu as 24 Horas de Le Mans Virtual, Raffaele Marciello e o campeão de iRacing do IMSA Bruno Spengler.

O segundo grupo é formado por António Félix da Costa, a vice campeã da W Series de 2019, Beitske Visser, o piloto da NASCAR México Ruben Garcia Jr. e o piloto da Indy Colton Herta.

O terceiro grupo terá Peter Solberg, campeão mundial de Rali competindo contra o bicampeão do Mundial de Rallycross Johan Kristoffersson, o tricampeão do WTCC Andy Priaulx e Filipe Albuquerque, vencedor da edição de 2010 da CdC.

O quarto e último grupo terá Romain Grosjean, o atual campeão de Rallycross Timmy Hansen, o bicampeão do DTM René Rast e o vencedor da edição de 2019 da CdC Benito Guerra.

