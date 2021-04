Bruno Carneiro anuncia chegada à divisão de eSports da Williams

Bruno Carneiro, que ficou conhecido por vender cupons de uma churrascaria nos Estados Unidos de porta em porta para financiar o início de sua carreira, campeão da F4 Chinesa, vice-campeão da Fórmula Renault Asiática e piloto da F3 Japonesa, anunciou nesta terça-feira (13) que faz parte da equipe Williams nos eSports para as temporadas de 2021 e 2022.

“Estou emocionado e muito honrado”, disse Bruno. “Que tremenda oportunidade! Com a minha longa experiência nas pistas, eu espero poder trazer meus conhecimentos e ajudar a Williams Esports no mundo das pistas virtuais.”

“Uma equipe com tanta história, campeonatos e prestígio na F1, tem também com muito sucesso no mundo virtual. Bora que tem muito para crescer! Muito obrigado Williams Esports!” comentou Bruno.

Depois de se tornar vice-campeão da Fórmula Renault Asiática em 2019 pela equipe ART Motorsports/Rodízio Grill, Carneiro se encontrou em uma situação financeira difícil durante o período de isolamento causado pela Covid-19, e viu suas chances em embarcar em uma segunda temporada na Fórmula Renault Asiática em 2020 acabarem.

A solução foi investir em seu trabalho como instrutor de pilotagem nas pistas ‘reais’ e também nas do mundo virtual.

Ele também se destacou nas pistas virtuais e isso chamou a atenção da equipe Williams Esports que decidiu contratar Carneiro para seu time, especialmente por sua experiência nas pistas reais e agora também nas virtuais.

