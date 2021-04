A quarta semana de atividades do IRB Esports teve Diego Carmo, Vinicius Camilo e Victor Miranda como os grandes destaques. Carmo acelerando no B8 Seguros Ferrari Challenge, pela classe GT3, Miranda no mesmo certame pela GTE e Camilo no Cargo Log Global Mazda pela classe novatos.

Os três pilotos gabaritaram a etapa com duas vitórias em duas baterias. Além deles, Silvio Sanchez, Jackson Rezende e Felipe Malinowski também chegaram ao lugar mais alto do pódio em suas categorias.

As atividades da semana começaram ainda na segunda-feira com a primeira rodada oficial do B8 Seguros Ferrari Challenge. Após um evento teste que não contou pontos para o campeonato, os cavalos rampantes da Ferrari puderam enfim acelerar para valer e Spa-Francochamps foi o palco da abertura.

Com duas classes correndo no mesmo grid, Adilson Júnior saiu da pole da GT3 e Victor Miranda na pole da GTE. Diego Carmo venceu a primeira na geral e na GT3 e largou da 10ª posição na segunda bateria, Miranda manteve sua posição inicial e venceu pela GTE. Grid invertido e novamente Carmo e Miranda escalaram nove posições do pelotão para garantir a segunda vitória de cada um deles no certame.

Já na quarta-feira, quem acelerou foi o Cargo Log Global Mazda Cup (PRO). O grid dos carros japoneses mais uma vez estava completo. Nada menos do que 32 carros alinharam no grid de largada. Liderados por Bruno Fernandes, que saiu da posição de honra, os pilotos batalharam por 22 voltas até Felipe Malinowski ver a bandeira quadriculada antes de todos os outros. O argentino Juan Manuel Fernández foi o segundo e Fernandes o terceiro.

Grid invertido para a segunda e decisiva bateria da etapa e Matias Quaglia alinhou o #97 na primeira posição. Mais 22 voltas para Jackson Resende ganhar cinco posições e vencer pela segunda vez no campeonato. Helder Vieira foi segundo e Malinowski garantiu mais um pódio para ele na etapa.

Na quinta-feira o Cargo Log Global Mazda acelerou mais uma vez nos certames do IRB. Dessa vez a classe dos novatos foi para a pista e presenciamos um show de Vinicius Camilo. Com duas vitórias em duas baterias na etapa, Camilo acumula ao todo três das quatro vitórias possíveis até então e a liderança da competição.

Encerrando a semana de atividades, os carros da Indy do Zanoello Pro IndyCar Series foram para a pista no iRacing Speedway. Rodrigo Franzoni registrou a volta mais rápida do quali e largou da posição de honra para a corrida. Com 59 voltas sendo disputadas e emoção do começo ao fim da prova, Silvio Sanchez levou o carro #47 do Corinthians Hangar 8 ao lugar mais alto do pódio. Yurem Rubens e Victor Del Porto completaram o pódio.

Nesta semana as atividades do IRB eSports continuam com a disputa de quatro campeonatos ao longo desta semana. Todas as provas acontecem de domingo a sexta, às 21h com transmissão ao vivo pelo Youtube (www.youtube.com/irbesports).

CALENDÁRIO DE PROVA IRB eSports – Semana 5:

19/04 Direct Simuladores Master Of Track Road to Pro

21/04 P1 Speed GT3 Sprint Challenge

23/04 B8 Seguros Fórmula 3 Series

25/04 Cargo Log Road to Pro IndyCar Series