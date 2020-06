Eduardo Faoro lidera primeiro dia de classificatórias do Ultimate Drift Games em Long Beach

Se o muro na etapa passada na Vila Capanema foi um ingrediente extra para o espetáculo do Ultimate Drift Games, agora em Long Beach os competidores são praticamente cercados por paredes em todo o trajeto. A pista da quarta etapa da versão virtual do novo Campeonato Brasileiro de Drift usa trechos do tradicional circuito de rua californiano, palco de vitórias históricas de pilotos brasileiros como Nelson Piquet (F1 em 1980), Helio Castroneves (Indycar e 2001) e Nelsinho Piquet (Fórmula E em 2016).

Não por acaso, a arquitetura do traçado inclui dois “touch and go”, setores em que os carros literalmente ralam as muretas para buscar a melhor pontuação. Como se trata de uma pista desenhada para carros de fórmula, a velocidade aqui é bem mais alta que a do estádio da Vila Capanema. Os carros chegam a superar a marca de 170 km/h em alguns trechos.

Com tantos desafios, as notas na abertura da quarta etapa foram mais baixas que nas outras etapas. Apenas três pilotos registraram 90 ou mais pontos em suas melhores passagens. Quem liderou o dia foi Eduardo Faoro, com 93.

Nem mesmo o brasiliense Victor Alves, vencedor das três etapas do campeonato e que pode sair de Long Beach com o título assegurado com uma jornada de antecedência, quebrou a marca. Ele ficou com o quarto lugar, ao registrar 89 pontos em sua melhor passagem.

Neste sábado acontece a segunda metade da fase classificatória.

O domingo é dedicado às batalhas. Pela manhã (às 10h), é disputada a repescagem, envolvendo os competidores que ficarem entre 31º e 44º lugares no ranking classificatório. Os 30 primeiros avançam diretamente à chave final, que realiza suas batalhas a partir das 14h.

Fase classificatória (pilotos que pontuaram apenas):

1 - Eduardo Faoro 93 pontos

2 - Vitor Gabriel Clemente 90

Marcio Vieira Junior 90

4 - Victor Alves de Carvalho 89

5 - Vitor Max Hoier da Silva 86

6 - João Vitor Correa Alves 83

Jhonatan Pereira Do Nascimento 83

Marcos Dimitry Coelho Ordones 83

9 - Leonardo Almeida Lucato 81

10 - José Augusto Ferreira Ramazotti 80

11 - Anderson Henrique Bonifácio 77

Luiz Henrique Losnak Torrenti 77

João Vítor Cardoso Meireles 77

14 - Luciano Alves de Souza Junior 76

15 - Daniel Bonissoni Conradi 75

16 - Giancarlo Bussadori 74

17 - Luan da Cruz Aragão 69

18 - Jhonnatan José Grilo 67

Ródnei Alex Silva Santos 67

20 - Gabriel Moises Sousa Guimaraes 65

Eduardo Sebben 65

22 - Leonardo Batista Lopes 60

Patryck Sato Evangelista 60

Alberto Spilborghs Junior 60

25 - Filippo Pequini 57

26 - Fernando Cezar Cavalli 49

27 - Natã Filipe Adão 46

