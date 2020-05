A noite de 27 de maio teve um gosto especial para Erick Goldner. O vencedor da seletiva da Shell para ser o primeiro especialista em automobilismo virtual da Academia conseguiu sua primeira vitória com as cores da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil. Erick já havia “batido na trave” algumas vezes em outros eventos que participou como representante da marca: foram inúmeros top10s, top5 e até pole com carro de fórmula, categoria que não estava entre suas especialidades.

O triunfo veio na segunda etapa do Desafio Tríplice Coroa Virtual, campeonato composto de três eventos: Indianápolis no carro da Indycar, Le Mans com a Ferrari 488 GT e o GP de Mônaco na F1. Andando no carro que é sua especialidade, Goldner cravou a posição de honra no traçado das 24 Horas de Le Mans, sua segunda pole-position como piloto Shell.

Leia também: Veja como foi a etapa da Tríplice Coroa Virtual em Le Mans

Com pista limpa à sua frente, Erick conseguiu sustentar a primeira posição após a largada da etapa. O piloto Shell acabou cortando uma chicane ainda durante a primeira metade da prova. Punido com um “slow down” automático pelo iRacing, Erick viu a primeira posição se afastar. Recuperado o ritmo normal de corrida, retornou ao pelotão em quinto.

Ao ganhar terreno em relação aos ponteiros, o mineiro radicado em Brasília viu dois oponentes colidirem em luta pela terceira posição. Ele herdou o terceiro lugar e partiu no encalço aos líderes.

A briga pela liderança esquentou quando alcançou Felipe Drugovich e Neto Nascimento, líder e vice-líder até então. Erick e Drugovich fizeram a parada no box na mesma volta. O pit-stop do piloto Shell foi melhor que o do competidor da F2. Erick então assumiu a segunda posição ainda na saída dos boxes.

O líder da prova, Neto Nascimento, parou na volta seguinte e conseguiu voltar 0.3s na frente. A perseguição de líder e vice-líder seguiu por algumas voltas, até que Erick conseguiu concretizar a ultrapassagem para assumir a liderança.

Ele então levou o carro Shell na ponta do pelotão até o final da corrida para receber a bandeira quadriculada de sua primeira vitória pela Shell. Neto Nascimento e Felipe Drugovich completaram o pódio do evento.

Goldner falou sobre a corrida: Foi bom demais, já tinha batido na trave algumas vezes com o carro que não era minha especialidade. Fazia um tempo que não corria com o GT3, estava correndo mais com o GTE, mas a tocada é muito parecida. Eu gosto muito de correr nesse traçado de Le Mans, isso com certeza favoreceu muito meu desempenho".

"Consegui um quali muito bom. Infelizmente tomei aquele slow down no começo e tive que deixar o pessoal passar para fazer minha corrida de recuperação. No final, quando passei o Neto, tentei abrir uma distância confortável para evitar o ataque dele e conseguir levar até a bandeirada. Estou muito feliz por essa primeira vitória com a parceria da Shell, uma parceria incrível no automobilismo virtual. Só tenho que agradecer eles por essa parceria", completou.