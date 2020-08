A manhã de sábado vai ficar marcada na lembrança de Jeff Giassi por muito tempo. O único brasileiro que compõe o seleto grid do mundial de automobilismo virtual da Porsche conseguiu em Road Atlanta seu melhor resultado até então no campeonato.

O quali começou animador para Giassi, durante alguns minutos o catarinense chegou a segurar a pole positon. O resultado final do quali classificou Jeff Giassi para largar da quarta posição.

A primeira bateria da etapa foi, sem dúvida, a melhor etapa até agora do campeonato. Giassi chegou a assumir a terceira posição por alguns instantes, mas em um espetacular 3-wide com o atual campeão Joshua Rogers e o líder do campeonato Sebastian Job, o brasileiro perdeu posições após a disputa e terminou a corrida na sexta colocação.

A corrida longa da etapa reservou para Jeff Giassi seu melhor resultado no campeonato. Largando da sexta posição, o brasileiro se manteve no pelotão que disputava a liderança da prova, conquistou uma posição em relação à sua inicial e terminou a corrida na quinta colocação. Superou seus melhores resultados até então: dois p6 em Zandvoort e Silverstone.

Com o resultado da corrida, Jeff Giassi conquistou duas posições na classificação e assumiu a sexta colocação no campeonato mundial.

O especialista em automobilismo virtual patrocinado pela Porsche Brasil e Porsche Cup volta às pistas no Porsche TAG Heuer Esports Supercup no próximo dia 15, em Brands Hatch na Inglaterra. Antes disso, Giassi tem um compromisso com a Porsche Esports Carrera Cup Brasil, nesta quarta (05/08) em Spa-Francochamps.

“Muito feliz com esse resultado! Nosso melhor resultado no campeonato até então. Não tinha como estar mais feliz do que isso. O “dive bomb” do Job me deixou quase sem ter o que fazer, foi por muito pouco que todos conseguimos fazer a curva no 3-wide. Estava um pouco preocupado, pois as pessoas falavam que a pista era fácil e todos viravam igual. Mas, com o Porsche a coisa foi diferente", disse Giassi.

"Antes da corrida estava preocupado, pois não conseguia andar consistente dentro do top10, mas no quali fiquei um tempo em primeiro e conseguimos largar em quarto, já pontuamos no quali e consolidamos um ótimo final de semana", completou.

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário atualizado

15. ago – Brands Hatch

29.ago – Spa-Francochamps

5.set – Nürburgring Nordschleife

26.set – Le Mans

10.out – Monza