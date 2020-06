A edição virtual das 24 Horas de Le Mans foi retomada após bandeira vermelha em virtude de problemas técnicos, o que permitiu que o carro de Rubens Barrichello e Fernando Alonso retorne à disputa.

Os pilotos ex-Fórmula 1 havia abandonado pois Alonso ficara sem combustível. Agora, o carro dos competidores volta à carga, ainda que várias voltas atrás dos líderes da corrida disputada no circuito francês de La Sarthe.

O ‘retorno’ do carro de Alonso e Barrichello veio depois que o brasileiro apelou aos comissários da prova para que uma punição decorrente de toque com Simona de Silvestro fosse revista. Assim, o carro do espanhol e de Rubinho voltou à disputa.

Motorsport.tv e Motorsport.com transmitem o evento na íntegra. Assista à corrida:

