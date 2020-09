O Porsche Esports Carrera Cup viaja para Monza nesta quarta-feira (02/09) para acelerar pela última vez na temporada de 2020. Os principais pilotos do automobilismo virtual nacional se enfrentam nas duas últimas baterias que definirão o grande campeão do ano.

Depois de cinco etapas, que tiveram a bandeirada inicial em Interlagos, passando por Le Mans, Barcelona, Spa-Francorchamps e Silverstone. A Carrera Cup desembarca em um dos traçados mais icônicos do esporte a motor mundial: Monza, na Itália.

A pista italiana tem uma história compatível com o tamanho do troféu em disputa na Carrera Cup, o de principal piloto de automobilismo virtual do país.

Liderados por Jeff Giassi (282 pontos), seis pilotos ainda estão vivos na disputa pelo título de 2020. Além de Giassi, são eles: Eduardo Borgert (262); Gustavo Ariel (230); Rodrigo Baronio (226); Erick Goldner (214) e Luiz Felipe Tavares (206). A disputa promete ser quente nas duas últimas baterias do ano.

O campeão e o vice-campeão da Porsche Esports Carrera Cup Brasil em 2020 serão premiados com uma clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup de competição real, em data e local a definir pela categoria.

O campeão também será premiado com:

– Uma viagem à Alemanha, em data, roteiro e condições a definir pela Porsche

– Um exclusivo relógio TAG Heuer Carrera

– Preparação dedicada às classificatórias 2021 da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, o campeonato virtual mundial da marca Porsche;

– Quinhentos dólares americanos em créditos no iRacing (vice ganhará trezentos e o terceiro, duzentos).

O programa virtual da Porsche Esports em 2020 foi sucesso absoluto. Nunca antes na história do automobilismo virtual brasileiro havia existido um programa nas mesmas proporções. Ao longo do campeonato, mais de 4 milhões de visualizações entre site, transmissões e redes sociais.

Para esquentar os motores, sempre às terças a partir de 19h30, será transmitida live do Warm Up no Twitch da Porsche Esports, com apresentação prévia de cada etapa, vídeos com a volta ideal e a expectativa dos seis postulantes ao título um dia antes da final.

E às quintas, também às 19h30, será exibido no Twitch o programa Pódio Porsche Esports, com análise de todos os lances das provas da véspera e entrevistas com os campeões da Carrera Cup e da Sprint Challenge.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão é realizada no Motorsport.com e em seu canal no YouTube, além do site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também pelos canais:

– Porsche Cup no Youtube

– Porsche Esports no Twitch

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Campeonato (top-10):

Jeff Giassi – 282 pontos Eduardo Borgert – 262 Gustavo Ariel – 230 Rodrigo Baronio – 226 Erick Goldner – 214 Luiz Felipe Tavares – 206 Márcio Campos – 193 Bruno Risseto – 178 Tamy Accioly – 132 Bruno do Carmo – 130